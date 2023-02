Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: οι γιατροί έδωσαν κεταμίνη στην Τζωρτζίνα, αλλά… (βίντεο)

Τι υποστήριξε ο δικηγόρος για τους λόγους για τους οποίους οι γιατροί δεν παραδέχονται, όπως είπε, την χορήγηση της ουσίας. Για διαφορετικές ενδείξεις σε εξετάσεις της Τζωρτζίνας κάνει λόγο η Ουρανία Δημακοπούλου.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησαν την Τετάρτη ο Αλέξης Κούγιας και η ιατροδικαστής και τεχνικός σύμβουλος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Ουρανία Δημακοπούλου.

Όπως είπε η ιατροδικαστής, ερωτηθείσα για τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται από ειδικούς για την υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών και δη της Τζωρτζίνας, «δύο ώρες πριν αποβιώσει η Τζωρτζίνα είχε ληφθεί δείγμα αίματος. Έγιναν εξετάσεις και δεν βρέθηκαν ουσίες που βρέθηκαν στις εξετάσεις που έγιναν μετά θάνατον. Υπήρξε συγκέντρωση της κεταμίνης, που με βάση την βιβλιογραφία, την ιατρική πρακτική και την χορήγηση κεταμίνης στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάνηψης που έγινε στο παιδί, με βάση και τα στοιχεία από παρόμοια υπόθεση σε άλλη χώρα, δείχνουν ότι έχει χορηγηθεί κεταμίνη στο παιδί από τους ιατρούς, που έκαναν ότι ήταν εφικτό για να σωθεί το παιδί».

Αποκάλυψε πως «έχει δοθεί νέο αίτημα από τον κ. Κούγια προς το νοσοκομείο για να υπάρξει ενημέρωση για το πόσες αδρναλίνες και αναλυτικά πόσες άλλες μονάδες από κάθε ουσία χορηγήθηκαν στο παιδί».

Η κ. Δημακοπούλου είπε ακόμη ότι «είναι σε φυσιολογική τιμή η συγκέντρωση της κεταμίνης στον οργανισμό του παιδιού», ενώ σε ερώτηση γιατί συνάδελφοι της λένε αντίθετα πράγματα και υπάρχει διάσταση απόψεων αποκρίθηκε «δεν θα σας πω εγώ ποιος λέει ψέματα και ποιος αλήθεια».

Στην εκπομπή παρενέβη στο σημείο αυτό ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου και υπαίτιας για τον θάνατο των τριών κοριτσιών της, ο οποίος υποστήριξε πως παρότι ουδείς εκ των γιατρών ή των νοσηλευτών το παραδέχονται, οι γιατροί είναι εκείνοι που χορήγησαν κεταμίνη στο άτυχο κορίτσι, που άφησε την ζωή του πριν από περίπου έναν χρόνι.

Ως προς το γιατί οι γιατροί δεν είπαν στις καταθέσεις τους ότι χορήγησαν κεταμίνη, ο κ. Κούγιας είπε πως «όταν άρχισε η διερεύνηση του θανάτου της Τζωρτζίνας, οι ίδιοι γιατροί και νοσηλευτές ήταν κατηγορούμενοι μετά από την μήνυση που έκαναν οι γονείς της, για τον θάνατο της Μαλένας, που οι ίδιοι πίστευαν ότι οφείλεται σε ιατρικό λάθος. Καταλαβαίνεται λοιπόν με ποιο καθεστώς κλήθηκαν να μιλήσουν».

«Κεταμίνη έχει χορηγηθεί οπωσδήποτε. Σημασία έχει πότε χορηγήθηκε, εάν ήταν όταν το παιδί δεν είχε υποστεί ακόμη το τελευταίο σοκ ή όταν οι γιατροί έκαναν την ανάνηψη. Μέσα σε κάθε βαλιτσάκι ανανήψεως υπάρχει ποσότητα κεταμίνης», ισχυρίστηκε ο κ. Κούγιας.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





