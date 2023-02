“Το Πρωινό” - Τσιάρτας: Εκτιμώ την μητέρα μου, αλλά αποφασίζω με βάση τις απόψεις μου (βίντεο)

Life

Τι είπε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, λίγες ώρες μετά από την “δήλωση αποκήρυξης” από την μητέρα και την αδελφή του. Τι απάντησε για θέσεις του που στο παρελθόν έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τετάρτη ο Βασίλης Τσιάρτας, μία ημέρα μετά από την δήλωση της μητέρας και της αδελφής του με την οποία αποκηρύσσουν τις απόψεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς και τονίζουν ότι δεν έχουν σχέση με τις πολιτικές επιλογές του και την κάθοδο του στις εκλογές.

Την Τρίτη, ο Βασίλης Τσιάρτας απάντησε στην αδελφή και στην μητέρα του με μια μακροσκελή ανακοίνωση, αναφέροντας τα εξής

"Διευκρινίζω, προς κάθε ενδιαφερόμενο, τις πολιτικές μου απόψεις:

Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτό ήταν και το σύνθημα του κόμματος που ψήφιζε ο αείμνηστος πατέρας μου. Εγώ το διευρύνω: ανήκει και σε όσους ήρθαν ή θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα για να υιοθετήσουν τον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, να ζήσουν ως Έλληνες και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με Ελληνική Παιδεία. Πάντως, η Ελλάδα δεν ανήκει σε όσους επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν στη χώρα μας και στην Ευρώπη, με το προκάλυμμα της θρησκείας, ένα ολοκληρωτικό κοινωνικό και νομικό πλαίσιο ζωής, που είναι απολύτως ασύμβατο με τον πολιτισμό και τη νομοθεσία μας, με τις αρχές του Διαφωτισμού, με την ισότητα ανδρών και γυναικών, με τα δικαιώματα των παιδιών, και μάλιστα εισβάλλοντας στην Ελληνική Επικράτεια. Αυτή η άποψη αποκαλείται από κάποιους «ρατσιστική».

Θέλω η χώρα μου να μην είναι ο επαίτης της διεθνούς κοινότητας και να διακριθεί ξανά στον σύγχρονο κόσμο παράγοντας καινοτομία, τεχνολογία, προϊόντα, υπηρεσίες, πολιτισμό, τέχνες, γράμματα, επιστήμες, αξιοπρέπεια. Θέλω η Ελλάδα να είναι σεβαστή στους φίλους της και τρομερή στους εχθρούς της. Θέλω οι Έλληνες να διακρίνονται και να προκόβουν στη χώρα τους, όπως κάνουν σε άλλες χώρες που έχουν ένα πλαίσιο ευνομίας και αξιοκρατίας. Θέλω τα παιδιά μου να μην πρέπει να ξενιτευτούν, για να βρουν δουλειές και αμοιβές, που θα τους επιτρέπουν να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα του κομματικού φατριασμού, μπλε, πράσινου και κόκκινου, των πελατειακών σχέσεων και του σοβιετικού κράτους - πατερούλη που μοιράζει επιδόματα σε δήθεν «ευπαθείς και ευάλωτους», γονατίζοντας από τη φορολογία κάθε παραγωγικό Έλληνα και «φεσώνοντας» τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Αυτή η επιθυμία αποκαλείται από κάποιους «εθνικιστική».

Πιστεύω πως κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να ζει με τον τρόπο που εκείνος επιλέγει, χωρίς να ζητάει την έγκριση των άλλων, αρκεί να μην τους βλάπτει. Σε όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα ώστε οι ιδιαιτερότητες των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του ερωτικού προσανατολισμού, να μην είναι κριτήριο για την ποιότητα, την αξία τους ή την αποδοχή τους. Στο κρεβάτι του, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει και μεταξύ συναινούντων ενηλίκων όλα επιτρέπονται. Όμως πιστεύω πως ένα παιδί χρειάζεται μπαμπά και μαμά - όχι γονέα 1 και γονέα 2. Πιστεύω πως συζητώντας για την υιοθεσία παιδιών, το μόνο κριτήριο πρέπει να είναι το καλό του παιδιού, και όχι η ικανοποίηση – για ψηφοθηρικούς λόγους – οργανωμένων ομάδων πίεσης που προσπαθούν να επιβάλουν τις δικές τους επιλογές σε όλους, ως κανονικότητα. Αυτή η θέση αποκαλείται από κάποιους «ομοφοβική».

Πιστεύω πως μια κοινωνία πρέπει να ζει με κανόνες. Ένας από αυτούς είναι πως νόμος είναι ένα κείμενο που ψηφίζεται από την Βουλή. Δεν είναι το «δίκαιο του εργάτη», όπως το διαμορφώνουν κάθε φορά, ανάλογα με το πώς τους συμφέρει, κάποιοι αυτόκλητοι εκπρόσωποι του εργάτη. Δεν είναι η παρανομία του «δικού μας παιδιού», όπως την «κουκουλώνουν» κάθε φορά οι πολιτικοί του προστάτες. Δεν είναι τα τάγματα εφόδου που παρελαύνουν 3 φορές τη μέρα στους δρόμους της πόλης μπλοκάροντας τη ζωή των κατοίκων της. Δεν είναι οι εγκληματίες που έχουν μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε άντρα παραβατικότητας. Αν δεν μας αρέσει ο νόμος, θα πρέπει να τον αλλάξουμε με έναν άλλον νόμο, που θα ψηφίσει πάλι η Βουλή. Δεν θα τον «καταργήσουμε στον δρόμο», διότι κάνοντάς το αυτό ξαναγυρνάμε στον νόμο της ζούγκλας. Αυτή η άποψη θεωρείται από κάποιους «φασιστική».

Πιστεύω ότι κάθε αγώνας - και ο πολιτικός - έχει κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Στο ποδόσφαιρο, αν πιάσεις τη μπάλα με τα χέρια στη μεγάλη περιοχή, ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι, όποιος κι αν είσαι. Στην πολιτική, ο κανόνας για τη λειτουργία των κομμάτων ορίζεται στο άρθρο 29 του Συντάγματος: «η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος». Κόμμα που δηλώνει απερίφραστα πως στόχος του είναι η κατάλυση της Δημοκρατίας και η επιβολή δικτατορίας κι ότι, αν η χώρα δεχθεί επίθεση, αυτό θα αναλάβει αυτόνομη στρατιωτική δράση, μέχρι την ολοκληρωτική ήττα της εγχώριας αστικής τάξης, και την, διά των όπλων, κατάληψη της εξουσίας, δεν θα έπρεπε να συμμετέχει στις εκλογές, τουλάχιστον. Αυτή η άποψη θεωρείται από κάποιους «ακροδεξιά».

Καταλαβαίνω ότι τα παραπάνω είναι πολύ δυσνόητα στην Ελλάδα της ιδεολογικής τρομοκρατίας της αριστεράς, που, ειδικά στις μικρές κοινωνίες, είναι ιδιαίτερα απειλητική. Τα θέτω πάντως στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται πραγματικά για το τι πιστεύει κάποιος. Χαίρομαι που η Εθνική Δημιουργία, με τον Θάνο Τζήμερο, τον Φαήλο Κρανιδιώτη και τους πολλούς άξιους συνεργάτες τους, αγωνίζεται για να αρχίσουμε ξανά να χρησιμοποιούμε την κοινή λογική στη χώρα που γέννησε τον ορθό λόγο. Είμαι ευτυχής που δίνω αυτόν τον αγώνα μαζί τους. Αισθάνομαι ότι υπερασπίζομαι ξανά τα εθνικά μας χρώματα, όπως το 2004. Θέλω να κάνουμε όλοι μαζί τη χώρα μας δυνατή και περήφανη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Ελλάδα της παραγωγής και της προόδου είναι η μεγάλη μας οικογένεια".

Επί όσων έγραψε ο Βασίλης Τσιάρτας, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες του, απαντώντας αρχικώς ότι «Επέλεξα αυτόν τον συνασπισμό κομμάτων, διότι με εκφράζει απόλυτα. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη σε ποια περιφέρεια θα είμαι υποψήφιος. Με είχαν προσεγγίσει και από το κόμμα του κ. Βελόπουλου, με είχαν βολιδοσκοπήσει και κάποια στελέχη από την ΝΔ, ακόμη και από το κόμμα του Κασιδιάρη. Η επιλογή μου είναι συνειδητή, είναι πατριωτικό το κόμμα που επέλεξα, υπέρ των μεταρρυθμίσεων και με σεβασμό στους θεσμούς. Ασπάζεται την απόφαση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου με την οποία καταδικάζει τον κομμουνισμό και τον ναζισμό. Είναι ένα κόμμα πατριωτικό που δεν έχει σχέση με τα άκρα».

Για την δήλωση της μητέρας και της αδελφής του, ο Βασίλης Τσιάρτας είπε «διαχωρισμός είναι, δεν με αποκηρύσσει κανείς, όπως θέλει μια μειοψηφία να το παρουσιάσει. Τις αποφάσεις για το τι θα κάνω τις παίρνω μόνος μου, δεν κάνω γκάλοπ για να αποφασίσω κάτι. Ο πατέρας μου με στήριξε και με βοήθησε πά΄ρα πολύ στην καριέρα μου, ήταν αντικειμενικός πάνω από όλα. Ξέρετε κάτι; Ήταν Παναθηναϊκός. Εγώ μόνο σε ποια ομάδα έπαιξα στην Ελλάδα; Στην ΑΕΚ. Αυτό. Την μητέρα μου την σέβομαι και την εκτιμώ. Αλλά για πείτε μου που είμαι ομοφοβικός, που είμαι ρατσιστής και που είμαι φασίστας; Απάντησα χθες με μια τοποθέτηση στην οποία είμαι ξεκάθαρος. Πάνω σε αυτά όποιος έχει να μου πει κάτι…».

Για τη δήλωση του σχετικά με τον μικρό Αμίρ, που κρατούσε την ελληνική σημαία, ο Βασίλης Τσιάρτας είπε «Ήταν μια εθνική γιορτή και προτεραιότητα έχουν τα ελληνόπουλα. Φυσικά και ασπάζομαι όποιος θέλει να κρατά τη σημαία. Το παιδί κράτησε την ελληνική σημαία, αλλά δίπλα του ήταν μια μάνα ντυμένη με την μαντίλα, όπως είναι στην χώρα της, που δεν έχει σχέση με όσα επικρατούν στην Ελλάδα. Εμένα με ενοχλεί. Ενόχλησε την πλειοψηφία των Ελλήνων».

Σχετικά με τις επιθέσεις που έχει δεχθεί για αναφορές του που έχουν χαρακτηριστεί ως ομοφοβικές, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είπε «Έχω δεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα, έχω βρεθεί δια ζώσης με πολύ κόσμο, δεν μου είπε κανένας “τί είναι αυτά που λες;”. Εγώ έχω δεχθεί πόλεμο από συγκεκριμένο χώρο, από ακροαριστερές οργανώσεις, ακόμη και από την κ. Ακρίτα, που εγώ την θεωρώ ακροαριστερή και δεν με νοιάζει η γνώμη της».

Για τις θέσεις του ότι δεν μπορεί να υπάρχουν «γονέας Α και γονέας Β» και ότι το ζεύγος των γονέων δεν πρέπει να είναι του ίδιου φύλου, ο Βασίλης Τσιάρτας ανέφερε «Τα παιδιά πρέπει να έχουν τα πρότυπα τα σωστά, να μεγαλώνουν με τον πατέρα και την μητέρα τους, Τα παιδιά δεν είναι για πειράματα. Συμφωνούμε να υιοθετούν παιδιά τα ζευγάρια που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Εγώ μιλάω για την φυσιολογικότητα. Ένα παιδί που λέτε να υιοθετηθεί από ζευγάρι με δύο άνδρες, το ρώτησε κανείς αν θέλει;».

«Στην κρεβατοκάμαρα του μπορεί ο καθένας να κάνει ότι θέλει Το λάθος είναι να προτάσσεις την σεξουαλική προτίμηση σου», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με δηλώσεις του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και κατά πόσον θα τις ανακαλούσε, ο Βασίλης Τσιάρτας είπε «Γιατί είναι ακραία; Τον σέβομαι και τον εκτιμώ ως αθλητή. Δεν είναι ρατσιστική η δήλωσή μου. Στην αναφορά μου είπα ότι θα μπορούσε να είναι ο Διαμαντίδης ή ο Παπαλουκάς, γιατί γιορτάζουμε μια εθνική γιορτή. Θεώρησα ότι γιορτάζοντας τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης, έπρεπε να είναι κάποιος Έλληνας. Ο Αντετοκούνμπο ο ίδιος έχει πει ότι είναι 50% Έλληνας και 50% Νιγηριανός, δεν το λέω εγώ. Το ότι το παιδί γεννήθηκε στην Ελλάδα, μεγάλωσε και ανδρώθηκε εδώ, διαπρέπει στην Αμερική, νιώθει Έλληνας, δεν διαφωνεί κανείς», καταλήγοντας με την φράση «μια μειοψηφία ακροαριστερή θέλει να είναι όλοι το ίδιο, είμαστε στην εποχή του τσουβαλιάσματος»

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα με την συνέντευξη του Βασίλη Τσιάρτα στην εκπομπή «Το Πρωινό»: