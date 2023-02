Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης και οι αντιφάσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Για μια ημέρα εντελώς αντιφατική μίλησε η Λίτσα Πατέρα την Τετάρτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Η Αφροδίτη κάνει μια όψη με τον Ουρανό, που φέρνει απρόβλεπτη αγάπη και απρόβλεπτο χρήμα».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε όμως ότι «βγάζω και λίγη γκρίνια. Η Σελήνη στην Παρθένο, με τον Άρη, δημιουργεί μια τάση να μεγαλοποιούμε τα πράγματα ή πιο σωστά να βλέπουμε με λεπτομέρεια κάθε πράγμα».

Αμέσως μετά, έχοντας πάντοτε δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μπάκας: Ο Μπισμπίκης, η κόρη του και ο καβγάς (βίντεο)

Σεισμός: Ο γιος του πυροσβέστη Νίκα που είχε σώσει τον μικρό Ανδρέα στο Αίγιο έσωσε παιδί στην Τουρκία (εικόνες)

#MeToo: Καταγγέλλουν ηλικιωμένο για ασέλγεια όταν ήταν ανήλικες