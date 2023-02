Πολιτική

Πέθανε ο Μανούσος Βολουδάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα θανάτου του Μανούσου Βολουδάκη, ο οποίος αφήνει πίσω του σύζυγο και τρία παιδιά.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην πολιτική και όχι μόνο ζωή του τόπου η είδηση θανάτου του Μανούσου Βολουδάκη.

Ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε από τη ζωή, σε ηλιία 57 ετών.

Ήταν παντρεμένος με τη δικηγόρο Σέβη Αμανατίδου και πατέρας τριών παιδιών, του Γιώργου, του Σήφη, και της Δάφνης.

Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο (Master’s) στην Πολιτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ της Αγγλίας. Εργάστηκε ως Οικονομολόγος.

Εκλέχθηκε πρώτη φορά βουλευτής Χανίων με τη ΝΔ το 2007. Επανεξελέγη στις διπλές εκλογές του 2012, καθώς και τον Ιούλιο του 2019. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο συμμετείχε στις εξής επιτροπές της Βουλής: στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στην ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς και στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης την περίοδο 2005- 2006. Τον Ιανουάριο του 2010 ανέλαβε τη θέση του Γραμματέα Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Καινοτομίας της Ν.Δ., από την οποία παραιτήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 για να συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Από τον Ιούνιο του 2012 είναι Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τον Οκτώβριο του 2015 ως τον Ιουνίου του 2019, εργάσθηκε ξανά στον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας International Trade S.A., του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, με έδρα τις Βρυξέλλες και τον Ιούλιο του 2019 επανεκλέχθηκε βουλευτής Χανίων.

Για την τραγική απώλειά του μίλησε στη Βουλή και ο Κ. Τασούλας, που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο επιδεινώθηκε τις τελευταίες 10 ημέρες και τελικά κατέληξε. όπως τόνισε, "η γυναίκα και 3 ανήλικα παιδιά να νιώσουν τη στοργή και τη συμπαράσταση όλων μας, αυτή η ανθρώπινη μοίρα... στοργική και υπερήφανη μνήμη για αυτόν τον άξιο εκπρόσωπο" και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη Βουλή.

Πρώτος επιλαχών της ΝΔ στα Χανιά είναι ο νυν Γ.Γ. του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, ο οποίος θα κληθεί να καταλαβει την έδρα του αποβιώσαντας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα – Γλύφα: 40 πόντοι χιόνι δίπλα στο κύμα! (εικόνες)

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Οι Έλληνες διασώστες έχουν σώζει 4 ζωές

“The 2Night Show” - Καλλιακμάνης: Από το ταξί με την Ειρήνη Παππά… στο καζίνο και στην Αστυνομία (βίντεο)