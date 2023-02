Συνταγές

Κοτόπουλο με ρύζι στον φούρνο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ξεχωριστή, χειμωνιάτικη συνταγή με κοτόπουλο ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Μια διαφορετική συνταγή, για κοτόπουλο με ρύζι στο φούρνο, μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η οποία έδειξε βήμα – βήμα την εκτέλεση της, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τετάρτη.

‘Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι ένα φαγητό χειμωνιάτικο, με ρύζι και λάχανο, με απίστευτη νοστιμιά.

Υλικά για το κοτόπουλο με ρύζι στο φούρνο

1 κοτόπουλο γύρω στο 1 ½ κιλό

1/4 φλ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. κόκκινο πιπέρι καγιέν

1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

2 πράσα

2 καρότα

1 κρεμμύδι

1 σκελ. σκόρδο

1 σελινόριζα μικρή ή λίγο σέλερι

1 μικρό σφιχτό λάχανο

1 φλ. ρύζι για πιλάφι

2 λεμόνια

Λίγο άνηθο

Λίγο μαϊντανό

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Στραγγιστό γιαούρτι για το σερβίρισμα

Εκτέλεση - Για το κοτόπουλο με ρύζι

Ροδίζουμε πρώτα το κοτόπουλο.

Σε μία φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο και ροδίζουμε τα κομμάτια κοτόπουλου για 6-7 λεπτά περίπου.

Βγάζουμε με μία τσιμπίδα το κοτόπουλο σε ένα σκεύος, και το διατηρούμε ζεστό.

Κόβουμε το λάχανο στη μέση, αφαιρούμε το κοτσάνι και το χοντροκόβουμε σε κομμάτια.

Το ρίχνουμε στο ελαιόλαδο που σοτάραμε το κοτόπουλο.

Το αφήνουμε να μαραθεί για 3-4 λεπτά και προσθέτουμε τα πράσα, τα καρότα, το κρεμμύδι, το σκόρδο και το σέλερι (ή την σελινόριζα).

Προσθέτουμε το πιπέρι καγιέν και την πάπρικα και αφήνουμε για 1-2 λεπτά να κοκκινίσει το λάδι.

Ανακατεύουμε καλά όλα τα λαχανικά και τα αφήνουμε να μαραθούν για 3-4 λεπτά επιπλέον.

Σβήνουμε το φαγητό με το χυμό από τα δύο λεμόνια .

Ξαναβάζουμε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα με τα λαχανικά και προσθέτουμε ζεστό νερό ίσα που να μισοσκεπάζει τα υλικά (περίπου ένα ποτήρι).

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά σιγοβράζουμε για 25 λεπτά.

Προσθέτουμε το ρύζι, ανακατεύουμε και αφήνουμε να βράσει για ακόμα 5-6 λεπτά.

Αδειάζουμε το φαγητό σε ένα ταψί 30εκ φροντίζοντας το ρύζι να βρίσκεται κάτω κάτω, τα λαχανικά πάνω από το ρύζι και το κοτόπουλο πάνω πάνω.

Δοκιμάζουμε το αλάτι και το πιπέρι και αν χρειάζεται προσθέτουμε λίγο.

Περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Για το ψήσιμο

Προθερμαίνουμε καλά το φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις.

Θα ψήσουμε στην τελευταία σχάρα το φαγητό για περίπου 30 λεπτά μέχρι να σκάσει το ρύζι και να πιει όλα τα υγρά του φαγητού.

Στο τέλος πρέπει να έχει μείνει με το λάδι του και σχεδόν χωρίς καθόλου υγρά.

Πασπαλίζουμε με τα ψιλοκομμένα βότανα, μαϊντανό και άνηθο.

Σερβίρουμε κάθε πιάτο με μια κουταλιά γιαούρτι.

Το λεμονάτο κοτόπουλο με ρύζι και λάχανο σερβίρεται πάντα ζεστό.