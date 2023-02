Πολιτική

Νίκος Παπαθανάσης: δύσκολες ώρες για τον αναπληρωτή υπουργό

Πένθος για τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση.

Δύσκολες ώρες περνά ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, καθώς "έχασε" την μητέρα του.

Η μητέρα του Αργυρώ, που ζούσε στην Καλλιθέα, "έφυγε από τη ζωή" σε ηλικία 92 ετών, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η ίδια είχε εργαστεί για πολλά χρονια στον ΟΑΕΔ και καταγόταν από την Αιτωλοακαρνανία. Είχε ακόμη έναν γιο, τον Δημήτρη Παπαθανάση, ο οποίος είναι Αντιδήμαρχος Καλλιθέας.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο σήμερα (8.2.2023), στο Κοιμητήριο της Καλλιθέας.

