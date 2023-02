Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονιστικές διασώσεις παιδιών (βίντεο)

Πολύ πάνω από τις 10.000 ο συνολικός αριθμός των νεκρών, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Αποδεκτή η κυπριακή βοήθεια από την Τουρκία.

Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού που έπληξε τη Δευτέρα την Τουρκία και τη Συρία ξεπέρασε τους 11.700 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία από αξιωματούχους και γιατρούς.

Ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία έφθασε τους 9.057, ενώ στη Συρία έχουν ανασυρθεί 2.662 νεκροί από τα χαλάσματα.





Η Τουρκία αποδέχθηκε την κυπριακή βοήθεια

Η Κυπριακή Δημοκρατία ενημερώθηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ότι η προσφορά της Κύπρου για αποστολή ομάδας διάσωσης έγινε αποδεκτή από την Τουρκία.

Την σχετική πληροφορία έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος Τύπου, του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Δημητρίου.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν αποστολές από σχεδόν 70 χώρες, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για επιζώντες. Οι θερμοκρασίες είναι αρνητικές στις σεισμόπληκτες περιοχές και τα πτώματα στοιβάζονται στους παγωμένους δρόμους.

Την ίδια ώρα, ελπίδα και συγκίνηση προκαλούν οι διασώσεις ανθρώπων και κυρίως παιδιών τόσες ώρες μετά το σεισμό. Τα ξημερώματα απεγκλωβίστηκαν μία γυναίκα με τον γιο της, αλλά και ένα 3χρονο αγοράκι. Το αγόρι βγήκε 43 ώρες μετά το σεισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μαζί με τον πατέρα του, που είχε διασωθεί νωρίτερα. Η 38χρονη γυναίκα με τον 3χρονο γιο της βγήκαν μετά απο 47 ώρες και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

