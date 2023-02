Κόσμος

Σεισμός στη Συρία: Μάχη με το χρόνο για τους επιζώντες (βίντεο)

Ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή βοήθεια για τη Συρία. Θρήνος κι ελπίδα πάνω από τα συντρίμμια στη Συρία. Το Χαλέπι «έχασε» ό,τι είχε απομείνει από τον πόλεμο.

Όταν ο σεισμός γκρέμισε το σπίτι του στο Χαλέπι, την δεύτερη περισσότερο πληγείσα πόλη της Συρίας, ο Γιούσεφ κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με έναν από τους εγκλωβισμένους συγγενείς του και να ακούσει τις φωνές τους παρότι ήταν κακή η σύνδεση.

Από τότε όμως, ο 25χρονος στέκεται μέσα στο κρύο δίπλα στα χαλάσματα χωρίς πλέον καμία επικοινωνία.

"Περιμένω νέα από τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφό μου, την αδελφή μου και τον γιο της. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτούς", λέει.

"Τους μίλησα και άκουσα τις φωνές τους, αλλά δυστυχώς, όπως μπορείτε να δείτε εδώ τα συνεργεία εργάζονται με πολύ αργούς ρυθμούς και δεν διαθέτουν αρκετό εξοπλισμό", συμπληρώνει.

Σήμερα το πρωί στους δρόμους άνδρες, γυναίκες και παιδιά τυλιγμένοι με κουβέρτες κάθονταν γύρω από φωτιές που είχαν ανάψει προσπαθώντας να ζεσταθούν. Πολλοί σεισμόπληκτοι πέρασαν τη νύχτα μέσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά κοντά στο σημείο που βρίσκονταν τα σπίτια τους. Κάποιοι άλλοι κοιμήθηκαν κάτω στην παγωμένη άσφαλτο.

Το Χαλέπι κάποτε φημιζόταν για τα παζάρια του, την σκεπαστή αγορά, για τους μεσαιωνικούς μιναρέδες, τα θολωτά λουτρά και το επιβλητικό αρχαίο φρούριό του, στο οποίο προκάλεσε σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή ο πολυετής εμφύλιος πόλεμος προτού η κυβέρνηση ανακαταλάβει ένα προπύργιο των ανταρτών εκεί το 2016.

Σήμερα συγκαταλέγεται στις πόλεις εκείνες της Συρίας που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό των 7,8 βαθμών και άφησε πίσω του 2.500 νεκρούς μόνο στη Συρία.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 390 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 750 τραυματίστηκαν στην επαρχία του Χαλεπίου, ενώ πάνω από 50 κτίρια κατέρρευσαν.

Πολλά κτίρια στο Χαλέπι είχαν ήδη αποδυναμωθεί από τις μάχες στη διάρκεια του 12ετούς πολέμου και το διαμέρισμα του Γιούσεφ βρισκόταν στο Μπουστάν αλ-Μπάσα, μια συνοικία που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή και που επλήγη σοβαρά από τις συγκρούσεις.

Ο σεισμός προκάλεσε περαιτέρω καταστροφή και στο στολίδι της πόλης --το Φρούριο του Χαλεπίου, ένα οχυρωμένο μεσαιωνικό κάστρο στην καρδιά της πόλης και μνημείο παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Το φρούριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές στη διάρκεια του εμφυλίου και ο σεισμός αποτελείωσε κάποιες υποδομές που βρίσκονταν στους εσωτερικούς του χώρους.

Για τους κατοίκους του Χαλεπίου, που προσπαθούν σταδιακά να αποκαταστήσουν την κατεστραμμένη πόλη τους έπειτα από χρόνια μετά την λήξη των εχθροπραξιών εκεί, ο σεισμός πρόσθεσε νέα προβλήματα.

Στο νοσοκομείο αλ-Ραζί, ο 27χρονος Μπακρ λέει ότι είναι ο ένας από τους τρεις επιζώντες από την κατάρρευση της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Οι γονείς του, ένας από τους αδελφούς του και έξι από τα ανίψια του σκοτώθηκαν.

Από το κρεβάτι του νοσοκομείου λέει: "Το κτίριο έπεσε πάνω μας".

Η κυβέρνηση της Συρίας έχει λάβει βοήθεια από μια σειρά αραβικών χωρών μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος και το Ιράκ, καθώς και από τον βασικό σύμμαχό της, τη Ρωσία, η οποία έχει στείλει ομάδες διασωστών και έχει επιστρατεύσει δυνάμεις που βρίσκονταν ήδη στη χώρα για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης σε πληγείσες περιοχές , ανάμεσά τους και στο Χαλέπι.

Στα βορειοδυτικά, ωστόσο, της χώρας που τελούν υπό τον έλεγχο των ανταρτών έχει φθάσει ελάχιστη ή και καθόλου ανθρωπιστική βοήθεια.

Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για βοήθεια στη Συρία

H Συρία ζήτησε την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ μετά το μεγάλο σεισμό που έπληξε τη χώρα αυτή και την Τουρκία, ζητώντας βοήθεια για την αναζήτηση και διάσωση ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

«Σήμερα το πρωί λάβαμε αίτημα από την κυβέρνηση της Συρίας προς την ΕΕ για βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Διαβιβάζουμε αυτό το αίτημα στα κράτη-μέλη της ΕΕ και τα ενθαρρύνουμε να βοηθήσουν όπως ζητήθηκε», δήλωσε ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Όπως εξήγησε ο Επίτροπος Λέναρτσιτς, το αίτημα βοήθειας από τη Συρία περιέχει ένα μακρύ κατάλογο: βοήθεια ή υπηρεσίες αναζήτησης και διάσωσης, ιατρικά είδη και ιατρικό εξοπλισμό, τρόφιμα και πολλά ακόμα είδη βοήθειας έκτακτης ανάγκης.

«Ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, να ανταποκριθούν ευνοϊκά σε αυτό το αίτημα», τόνισε ο Λέναρτσιτς και τόνισε ότι το σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια θα φτάσει στα άτομα που τη χρειάζονται. «Αυτό είναι κάτι που θα το παρακολουθούμε», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις κυρώσεις που έχει επιβάλλει η ΕΕ στο καθεστώς της Συρίας, ο Γ. Λέναρτσιτς ανέφερε: «Απορρίπτω κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι οι κυρώσεις της ΕΕ ενδέχεται να έχουν οποιονδήποτε αντίκτυπο στην ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτές οι κυρώσεις επιβλήθηκαν από το 2011, ως απάντηση στη βίαιη καταστολή του συριακού καθεστώτος εναντίον του άμαχου πληθυσμού του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών όπλων. Οι κυρώσεις στοχεύουν το καθεστώς και τους υποστηρικτές του και ορισμένους τομείς της οικονομίας μέσω των οποίων το καθεστώς αποκόμισε κέρδη». Ο Γ. Λέναρτσιτς υπενθύμισε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Συρίας περιλαμβάνουν μεμονωμένα περιοριστικά μέτρα, με στόχο 291 άτομα και 70 οντότητες που υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική απαγόρευση.

