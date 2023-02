Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” – Σχολεία: Πώς θα λειτουργήσουν την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν καθόλου την Πέμπτη κι αυτά που θα ανοίξουν αργότερα.

Ανοιχτά αύριο Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στην πλειονότητα τους τα σχολεία στην Αττική. Μέχρι τις 9 π.μ. η προσέλευση σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, μετά από νεότερη διαβούλευση με τους 66 δήμους της Αττικής, τις προβλέψεις της ΕΜΥ και τη σχετική ενημέρωση των μετεωρολόγων Κ. Λαγουβάρδου και Θ. Καλύβα, τα αιτήματα των δημάρχων και με τη συμμετοχή των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, των Αντιπεριφερειαρχών Πολιτικής Προστασίας Οικονομικών και Παιδείας προέβη στην απόφαση να παραμείνουν και αύριο κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα από την κακοκαιρία. Επιπλέον σε περιοχές όπως της Ανατολικής Αττικής του Βόρειου Τομέα και της Δυτικής, κ.α. (αναλυτικά παρακάτω) συμφωνήθηκε μετά από σχετικές εισηγήσεις των δημάρχων, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών οι εκπαιδευτικοί να είναι κανονικά στα σχολεία και η προσέλευση των μαθητών να είναι μέχρι τις 9 το πρωί. Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά και από σχετική εισήγηση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη προκειμένου να διευκολυνθούν εργαζόμενοι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να προσέλθουν νωρίτερα στο σχολείο. Για τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και τις ώρες προσέλευσης θα προβούν σε σχετικές ανακοινώσεις οι δήμοι οι οποίοι είναι και αρμόδιοι. Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης απευθύνει έκκληση προς τους διευθυντές σχολείων να έχουν μεριμνήσει για την έγκαιρη θέρμανση των σχολικών αιθουσών.

Ανοιχτά τα σχολεία υπερτοπικού χαρακτήρα

Τα δημόσια και ιδιωτικά υπερτοπικά σχολεία, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, Εσπερινά, Ειδικά Σχολεία κ.α.)., μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη θα είναι ανοιχτά, εκτός αν υπάρξει αντίθετη απόφαση από τους διευθυντές τους.

Με αφορμή τη σημερινή σύσκεψή με τους δημάρχους ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

«Με εξαίρεση ορισμένους δήμους που εξακολουθούν να έχουν προβλήματα τα υπόλοιπα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά. Στα σχολεία που συμφωνήθηκε να ανοίξουν αργότερα λόγω παγετού και χαμηλών θερμοκρασιών ζητήσαμε να μπορεί να γίνει η προσέλευση των μαθητών μέχρι τις 9. Μέχρι εκείνη την ώρα οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι των σχολείων χρειάζεται να έχουν μεριμνήσει για να έχουν θερμανθεί οι αίθουσες. Τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία υπερτοπικού χαρακτήρα θα παραμείνουν ανοιχτά εκτός αν αποφασιστεί μετά από αξιολόγηση των δεδομένων διαφορετικά από τους διευθυντές τους.Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, των γονέων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Παιδείας και το σύνολο των στελεχών μας βρίσκονται συνεχώς σε κινητοποίηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια ζητήματα προκύπτουν».





Τα σχολεία που δε θα πραγματοποιήσουν δια ζώσης μαθήματα λόγω καιρικών συνθηκών είναι στους δήμους:

Ωρωπού

Διονύσου

Μαραθώνα

Κηφισιάς

Πεντέλης

Μάνδρας-Ειδυλλίας

Στο Δήμο Αχαρνών θα λειτουργήσουν κανονικά όλα τα σχολεία εκτός από τα παρακάτω που θα μείνουν κλειστά:

1. ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 24ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 11ο, 19ο, 21ο, 24ο (συμπεριλαμβάνεται και το 35ο Νηπιαγωγείο που συστεγάζεται) 26ο, 27ο, 29ο, 30ο

ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ: 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

2. ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

3. ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 1ο, 2ο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών που θα παραμείνουν ανοικτά θα έχουν ώρα προσέλευσης μέχρι τις 9.

Στο δήμο Φυλής θα λειτουργήσουν κανονικά όλα τα σχολεία εκτός από τα παρακάτω που θα μείνουν κλειστά:

·ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΣΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ανοιχτά με ώρες προσέλευσης μέχρι τις 9 θα είναι τα σχολεία στους παρακάτω δήμους:

Βόρειου Τομέα

Αμαρουσίου

Βριλησσίων

Ηρακλείου

Λυκόβρυσης-Πεύκης

Μεταμορφώσεως

Αγίας Παρασκευής

Παπάγου-Χολαργού

Φιλοθέης-Ψυχικού

Π. Ε. Νήσων

Κυθήρων

Σαλαμίνας

Π. Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παλλήνης

Ραφήνας -Πικερμίου

Σπάτων –Αρτέμιδος

Λαυρεωτικής

Σαρωνικού

Κρωπίας

Μαρκοπούλου

Παιανίας

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Όλα ανοιχτά

Δήμος Βύρωνος

Δήμος Ηλιούπολης

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Συρία: Μάχη με το χρόνο για τους επιζώντες (βίντεο)

Ιντερπόλ - Καβάλα: Καταζητούμενος κρυβόταν για 13 χρόνια

Εθνικό Θέατρο - Δραματική: Παραιτήθηκαν 41 καθηγητές