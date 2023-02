Κοινωνία

“Μπάρμπαρα”: Πού θα χιονίσει την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού αναμένονται τα φαινόμενα την Πέμπτη, σε ποιες περιοχές θα έχει και πάλι αρνητικές θερμοκρασίες.

Την Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα νησιωτικά και παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, τοπικές χιονοπτώσεις στα ανατολικά ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου, στα ορεινά της Κρήτης και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Ανατολικής Θεσσαλίας, Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, Σποράδων και Εύβοιας. Οι χιονοπτώσεις τις πρωινές ώρες στη Φθιώτιδα και στη Βοιωτία ενδέχεται να είναι κατά τόπους πυκνές.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, όπου στα βόρεια θα είναι ισχυρός και κατά τόπους ολικός.

Η θερμοκρασία, ξανά σε χαμηλά επίπεδα, θα κυμανθεί, σύμφωνα με τo meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από -7 έως 5 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -12 έως 1 βαθμούς), -3 έως 6 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 2 έως 9 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -4 έως 4 βαθμούς), 3 έως 8 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 1 έως 8 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 4 έως 9 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 Μποφόρ και στη θάλασσα Κυθήρων σχεδόν θυελλώδεις 7 Μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 Μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Ιόνιο ισχυροί 6 Μποφόρ και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό Κόλπο σχεδόν θυελλώδεις 7 Μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με χιονόνερο στα παραθαλάσσια τμήματα και χιονοπτώσεις κατά διαστήματα κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού αναμένονται στην Αττική. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 Μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 Μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 Μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Ποια είναι κλειστά την Πέμπτη

Σύνοδος Κορυφής για Μεταναστευτικό και Οικονομία: Τι θα πει ο Μητσοτάκης

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Πέμπτη: Το ωράριο για μαγαζιά και Δημόσιο