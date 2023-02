Αθλητικά

Τορούν: Ο Τεντόγλου “πέταξε” κι έκανε ρεκόρ διοργάνωσης

Ρεκόρ διοργάνωσης έκανε ο Έλληνας ολυμπιονίκης στο κλειστό του Τορούν, στην Πολωνία. Η θέση του Καραλής.

Ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,40μ. στο μίτινγκ κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, σημειώνοντας ρεκόρ στη διοργάνωση, (ξεπέρασε τα 8,12μ του Χουάν Μιγκέλ Ετσεβερία από το 2019) αλλά και την κορυφαία εφετινή επίδοση στο κόσμο στο μήκος.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι εκκίνησε τα άλματα του στα 8,07μ. και με το δεύτερο «προσγειώθηκε» στα 8,40μ., τα οποία ήταν αρκετά για να του χαρίσουν την κορυφή. Στο τρίτο του άλμα, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης έκανε 8,24μ., ενώ άφησε την τέταρτη του προσπάθεια, σημείωσε 8,27μ. στο πέμπτο του και άφησε την έκτη του προσπάθεια.

Η αποψινή επίδοση του Τεντόγλου στα 8,40μ. είναι η δεύτερη καλύτερη του στον κλειστό, μετά τα 8,55μ. που είχε σημειώσει πέρυσι στο Βελιγράδι, ενώ είναι και το Πανελλήνιο ρεκόρ.

Στη δεύτερη θέση στο Τορούν, πίσω από τον Τεντόγλου, βρέθηκε ο Σουηδός Τομπίας Μόντλερ με 8,17μ.

Στο μεταξύ, ο Εμμανουήλ Καραλής ακυρώθηκε για δεύτερη φορά σε φετινό μίτινγκ, καθώς μετά την Ουψάλα σειρά πήρε το Τορούν. Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ μπήκε στον αγώνα στα 5.52μ., τα οποία δεν κατάφερε να περάσει και στις τρεις προσπάθειες του και ολοκλήρωσε δίχως επίδοση...

