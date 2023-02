Πολιτική

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το “μπλόκο” σε Κασιδιάρη

Οι ψήφοι των κομμάτων που έδωσαν το «πράσινο» φως στο «μπλόκο» στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη.

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ υπερψηφίσθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε, για το «Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμού στις βουλευτικές εκλογές». Πρόκειται για την τροπολογία που "μπλοκάρει" το κόμμα του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη να λάβει μέρος στις εθνικές εκλογές ως υποψήφιος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε με το «παρών» ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Μέρα 25 καταψήφισαν την τροπολογία.

