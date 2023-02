Πολιτική

Σεισμός στην Τουρκία: Η Ελλάδα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια

Αποστολή προς την Τουρκία στέλνει η Ελλάδα. Πώς θα γίνει και από πού θα καλυφθεί.

Ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, αποστέλλει η χώρα μας για τη διαχείριση των άμεσων συνεπειών από τον σεισμό μεγέθους 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου.

Mε εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα διαθέτει για την ανακούφιση των πληγέντων και την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει, υγειονομικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης όπως 7.500 κουβέρτες, 1.500 κρεβάτια και 500 σκηνές οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν οικογένειες και να χρησιμοποιηθούν ως κινητά ιατρεία.

Την αποστολή του πρώτου κύματος ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία θα συνοδεύσουν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου και θα αναχωρήσει τις επόμενες ώρες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η αποστολή πραγματοποιείται σε συνέχεια συνεννοήσεων με τις τουρκικές αρχές, με τη συνδρομή του Τούρκου Πρέσβη στην Αθήνα, και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Για τη μεταφορά του υλικού και με στόχο να φτάσει στους πληγέντες το συντομότερο δυνατό, θα πραγματοποιηθούν πέντε πτήσεις προς τη γειτονική χώρα με αεροσκάφη της AEGEAN.

Σημειώνεται ότι το κόστος μεταφοράς των προς διάθεση υλικών θα καλυφθεί κατά 75% από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ το υπόλοιπο 25% της εθνικής συμμετοχής θα αποτελέσει χορηγία της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα βρέθηκε άμεσα στο πλευρό των σεισμόπληκτων της Τουρκίας, διαθέτοντας δύο ομάδες Έρευνας και Διάσωσης που συνδράμουν από την πρώτη στιγμή τις επιχειρήσεις στη γειτονική χώρα.

