Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - ΟΑΣΑ: Αλλαγές σε δρομολόγια λεωφορείων την Πέμπτη

Ο παγετός έχει καθηλώσει τα λεωφορεία, σε πολλές περιοχές. Σε ποιες άλλες γραμμές αστικών συγκοινωνιών έχουν γίνει τροποποιήσεις στις διαδρομές.

Προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στη λειτουργία λεωφορειακών γραμμών, λόγω του παγετού που σημειώνεται σε ορισμένες περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση του ΟΑΣΑ δεν λειτουργούν προσωρινά οι παρακάτω γραμμές:

Λεωφορειακές Γραμμές

522 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΔΑΜΕΣ Α (ΚΥΚΛΙΚΗ)

523 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΔΑΜΕΣ Β (ΚΥΚΛΙΚΗ)

524 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

526 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

530 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

560 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΟΙΚ.ΤΙΤΑΝ

861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΒΙΛΙΑ - ΕΡΥΘΡΕΣ

Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, στις παρακάτω γραμμές προσωρινά πραγματοποιούνται μικρές τροποποιήσεις στη διαδρομή τους:

Λεωφορειακές Γραμμές

ΑΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

301 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ

324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Β9 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ

Α7 ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

405 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ

410 Ο.Α.Κ.Α.-ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

446 ΣΤ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΟΣ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ(μέσω ΠΙΚΠΑ)

450 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ

451 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

460 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ

461 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

504 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΣΤΑΜΑΤΑ

509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ

503 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ

537 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

550 Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ

642 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΠΕΥΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

712 ΑΧΑΡΝΑΙ - 'ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)

721 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΗΦΙΣΙΑ

725 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)

726 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ)

727 ΜΕΣΟΝΥΧΙ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

728 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΠΛΑΤΩΝΑΣ

752 ΑΧΑΡΝΑΙ - 'ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ

817 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ

863 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ

Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για τη λειτουργία των γραμμών και από τις ανακοινώσεις στην εφαρμογή OASA Telematics και τις τηλεματικές στάσεις, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

