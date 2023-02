Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Τρένα: Αλλαγές σε δρομολόγια την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε σε ποιες ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων προχωρά η Hellenic Train, λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Σε ακυρώσεις δρομολογίων προχωρά την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 η Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής.

Αναλυτικά τα δρομολόγια που ακυρώθηκαν:

TRAIN ROUTE ΑΠΌ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ

50 ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE ΑΘΗΝΑ 7:22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11:20

51 ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7:08 ΑΘΗΝΑ 11:03

C121 ΑΘΗΝΑ-ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 5:57 ΑΘΗΝΑ 10:57

14522 ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ ΤΙΘΟΡΕΑ 9:50 ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 10:52

14521 ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 8:30 ΤΙΘΟΡΕΑ 9:31

C521 ΤΙΘΟΡΕΑ-ΟΙΝΟΗ ΤΙΘΟΡΕΑ 5:30 ΟΙΝΟΗ 7:30

11530 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ ΟΙΝΟΗ 4:50 ΧΑΛΚΙΔΑ 5:09

1530 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 4:52 ΧΑΛΚΙΔΑ 6:10

1533 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 5:15 ΑΘΗΝΑ 6:34

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, το πρώι της Πέμπτης:

07:01 ~ Η αμαξοστοιχία 3532 (Αθήνα- Χαλκίδα) παρουσιάζει 51 λεπτά καθυστέρηση απο το σταθμό ΣΚΑ

06:47 ~ Για λόγους κυκλοφορίας τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3532 και 3537 στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία

06:38 ~ Η αμαξοστοιχία 3532 (Αθήνα- Χαλκίδα) αναχώρησε με 32 λεπτά καθυστέρηση για λόγους κυκλοφορίας.