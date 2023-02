Κοινωνία

Πετράλωνα: Επίδοξοι ληστές χτύπησαν υπάλληλο φαρμακείου

«Άγιο» είχε τους περαστικούς από το σημείο η υπάλληλος του φαρμακείου.

Δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 51 ετών, συνελήφθησαν, το βράδυ της Τετάρτης, λίγη ώρα αφ΄ ότου αποπειράθηκαν να ληστέψουν φαρμακείο, στην περιοχή των Πετραλώνων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 20:30, οι δύο κατηγορούμενοι εισέβαλαν στο φαρμακείο, που βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκης και αφού χτύπησαν την υπάλληλο προσπάθησαν να αφαιρέσουν χρήματα. Έγιναν, όμως, αντιληπτοί από περίοικους και τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο, μετά από αναζητήσεις, τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν.

