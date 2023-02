Παράξενα

Αποκεφάλισαν σκύλο και τον πέταξαν στα χιόνια (σκληρές εικόνες)

Φρίκη και οργή για την θανάτωση του μεγαλόσωμου ζώου, το οποίο ο δράστης ή η οι δράστες προσπάθησαν να “ξεφορτωθούν”, μεταφέροντας το σε ερημική περιοχή του Βόλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ακολουθούν ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Μία φρικιαστική εγκληματική πράξη μαρτυρά ο εντοπισμός ενός μεγαλόσωμου σκύλου στην περιοχή των Κάτω Λεχωνίων, λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλει η Φιλοζωική ομάδα Βόλου, εντοπίστηκε αδέσποτος σκύλος μέσα στα χιόνια, ο οποίος νωρίτερα είχε αποκεφαλιστεί.

Η αποτρόπαια πράξη φαίνεται ότι έγινε από ανθρώπινο χέρι, καθώς η κατάσταση του ζώου, δε μαρτυρά ότι έπεσε θύμα ενός άλλου άγριου θηρευτή.

Το περίεργο είναι ότι κανείς κάτοικος της περιοχής δεν έχει καταγγείλει το περιστατικό στην Αστυνομία, ενώ ο τόπος ανεύρεσης του πτώματος είναι κοντά στο Κοιμητήριο του χωριού.

Εθελοντές ζωόφιλοι απευθύνουν έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να μιλήσουν ή να καταγγείλουν ότι έπεσε στην αντίληψή τους στις Αρχές.

Πηγή: Thenewspaper.gr

