Οικονομία

Συντάξεις - Επίδομα προσωπικής διαφοράς: Οι “σίγουροι” δικαιούχοι

Ποιοί ειναι οι 140.000 πρώτοι στην λίστα με τους δικαιούχους του έκτακτου βοηθήματος. Ποιοι έπονται. Ποια στοιχεία "ξεψαχνίζουν" ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ.

Οριστικές αποφάσεις έως το αργότερο τις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να έχει λάβει η κυβέρνηση αναφορικά με το εφάπαξ επίδομα σε συνταξιούχους που λόγω της προσωπικής διαφοράς στη σύνταξή τους έχασαν όλο ή ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του 7,75%.

Η καταβολή του επιδόματος προσωπικής διαφοράς έχει κλειδώσει για τουλάχιστον 140.000 συνταξιούχους, που δεν έλαβαν αύξηση ή οποιαδήποτε άλλη, επιπλέον παροχή τους τελευταίους μήνες. Στη λίστα με τους υποψήφιους «τυχερούς», την οποία χτενίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, βρίσκονται και οι συνταξιούχοι με εισοδήματα έως 800 ευρώ, που λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς έλαβαν αύξηση σημαντικά μικρότερη από το 7,75%.

Είναι και όσοι έλαβαν τα Χριστούγεννα την «επιταγή ακρίβειας» και η οριστική κυβερνητική απόφαση θα ληφθεί το αργότερο έως τις 20 Φεβρουαρίου, σε συνδυασμό με το εάν θα δοθεί στα ευάλωτα νοικοκυριά «δώρο Πάσχα» ή όχι. Ο αριθμός των τελικών δικαιούχων θα καθορίσει και το ύψος της παροχής, με το επικρατέστερο σενάριο να αφορά επίδομα που, είτε κλιμακωτά είτε όχι, θα κυμαίνεται μεταξύ 250 και 300 ευρώ.

Συνολικά, χωρίς αύξηση για το 2023 βρέθηκαν 910.000 συνταξιούχοι, που λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς στις κύριες συντάξεις τους, δεν έλαβαν καμία αύξηση το 2023. Από αυτούς, οι 140.000 δεν έλαβαν ούτε το επίδομα των 250 ευρώ (επιταγή ακρίβειας) που δόθηκε τα Χριστούγεννα, προφανώς γιατί είχαν συντάξεις και εισοδήματα άνω των 800 ευρώ, ούτε αύξηση από την κατάργηση της φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης. Στην πράξη, πρόκειται δηλαδή για συνταξιούχους με εισόδημα από συντάξεις μεταξύ 800 και 1.000 ευρώ.

Εντός των επόμενων ημερών και μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, θα οριστικοποιηθεί αφενός εάν η λίστα των δικαιούχων θα διευρυνθεί, αφετέρου ποιους θα περιλαμβάνει. Στους πλέον πιθανούς υποψήφιους βρίσκονται επιπλέον περίπου 350.000 με 450.000 συνταξιούχοι, που είτε έλαβαν στο τέλος Ιανουαρίου μικρές αυξήσεις, της τάξης των 5 με 30 ευρώ, καθώς η προσωπική διαφορά ροκάνισε το μεγαλύτερο μέρος από το 7,75%, είτε λαμβάνουν συντάξεις έως 800 ευρώ και ήταν δικαιούχοι των 250 ευρώ που δόθηκαν τα Χριστούγεννα. Μικρότερες πιθανότητες, αλλά όχι μηδενικές, έχουν όσοι λαμβάνουν σύνταξη μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ, και πληρώθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου (και για όλο το 2023) επιπλέον ποσά της τάξης των 10 με 15 ευρώ, από την κατάργηση της φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Μια εικόνα για το τι πραγματικά πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα θα έχουν άλλωστε στο σύνολό τους τα 2,4 εκατ. συνταξιούχοι, καθώς στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα είναι διαθέσιμα τα ενημερωτικά σημειώματα κύριας σύνταξης μηνός Φεβρουαρίου.

«Η κυβέρνηση αφού κατάκλεψε τους συνταξιούχους όπως όλους τους Έλληνες, τώρα «πετάει» ένα προεκλογικό «επίδομα προσωπικής διαφοράς» σε 140.000 δικαιούχους για να καμφθούν οι αντιδράσεις μέχρι τις εκλογές. Πρόκειται για «κυβέρνηση των επιδομάτων» και όχι της παραγωγής πλούτου και της επιτυχίας! Μια αποτυχημένη κυβέρνηση που οδηγεί τους Έλληνες στο γκρεμό», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση.

Όσο για τις συντάξεις Μαρτίου, σύμφωνα με το Euro2day.gr, λόγω και της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, αναμένεται να δοθούν νωρίτερα και συγκεκριμένα μεταξύ 22 και 24 Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, εκτός από τα νέα ποσά, όπως έχουν διαμορφωθεί με τις αυξήσεις έως 7,75%, θα καταβληθούν και τα αναδρομικά μηνός Ιανουαρίου, που δεν έχουν πληρωθεί.

Αν για παράδειγμα κάποιος συνταξιούχους έλαβε αύξηση 60 ευρώ και από 850 ευρώ, η σύνταξή του ανήλθε στα 910, με τη σύνταξη Μαρτίου θα λάβει σύνταξη 970 ευρώ. Βάσει του προγραμματισμού, οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ (για κύριες και επικουρικές συντάξεις) θα γίνουν ως εξής:

Την Τετάρτη 22 Φεβρουάριου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔEΗ.

θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔEΗ. Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.

θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9. Τέλος, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.

