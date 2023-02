Κόσμος

Τέξας: Εκτέλεση θανατοποινίτη καταγγέλλεται ως ρατσιστική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση για τον Τζον Μπάλεντάιν, τον έκτο θανατοποινίτη που εκτελείται στις ΗΠΑ από την αρχή του 2023.

Οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας Τέξας εκτέλεσαν το βράδυ της Τετάρτης άνδρα στον οποίο είχε επιβληθεί η ποινή του θανάτου για τριπλή δολοφονία, σε δίκη που αμαυρώθηκε, σύμφωνα με την υπεράσπιση, από ρατσιστικές προκαταλήψεις.

Στον Τζον Μπάλενταϊν, 54χρονο Αφροαμερικανό, έγινε θανατηφόρα ένεση και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:36 (τοπική ώρα), ανέφερε η διεύθυνση φυλακών της πολιτείας, σχεδόν 25 χρόνια αφού δολοφόνησε τρεις λευκούς εφήβους στον ύπνο τους.

Σύμφωνα με δικόγραφα, το ένα από τα θύματα ήταν αδελφός της φιλενάδας του, που αποδοκίμαζε τη διαφυλετική σχέση και απειλούσε να τον δολοφονήσει.

Ο Τζον Μπάλενταϊν ουδέποτε αρνήθηκε πως ήταν ο δράστης, όμως ο δικηγόρος του Σον Νόλαν υποστήριξε πως η θανατική ποινή που επιβλήθηκε οφειλόταν σε ρατσιστικές προκαταλήψεις στη δίκη του.

Σε προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία δεν είχε συνέχεια, κατήγγειλε πως ο εισαγγελέας είχε αποκλείσει μαύρους ένορκους και κατηγόρησε επίσης τους συνηγόρους του Τζον Μπάλενταϊν στη διαδικασία εκείνη ότι «επέδειξαν ρατσισμό και εχθρότητα» προς τον άνθρωποι που υποτίθεται υπερασπίζονταν.

«Μπορείς να συλλαβίσεις ‘δικαιολογημένο λιντσάρισμα’;», διερωτάτο ένας εξ αυτών σε χειρόγραφο σημείωμα, αναφερόμενος στις δολοφονίες που διαπράττονταν στον Νότο την περίοδο του φυλετικού διαχωρισμού για να κατατρομοκρατείται ο μαύρος πληθυσμός.

Επιπλέον, υπογράμμισε ο Σον Νόλαν, ο ένας από τους ενόρκους, πρώην στρατιωτικός, εξαιρετικά εχθρικός έναντι των Αφροαμερικανών, «εκφόβισε» τους υπόλοιπους προκειμένου να επιβάλουν ομόφωνα τη θανατική ποινή.

«Είμαι μάλλον ξεροκέφαλος και επιθετικός», παραδέχθηκε ο Ντόρι Ίγκλαντ γραπτώς το 2021. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης των ενόρκων, «έκανα να γίνει σαφές πως η θανατική ποινή ήταν η μόνη επιλογή», αναγνώρισε επίσης.

Ο Σον Νόλαν προσκόμισε την παραδοχή αυτή και άλλα νέα στοιχεία στη δικαιοσύνη του Τέξας την 30ή Ιανουαρίου, ζητώντας να ανοίξει ξανά ο φάκελος. Αλλά το αίτημα απορρίφθηκε, ωθώντας τον να στραφεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, μάταια.

Ο Τζον Μπάλενταϊν έγινε ο έκτος θανατοποινίτης που εκτελέστηκε φέτος στις ΗΠΑ.?

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Μαρούσι: Ανήλικοι μαχαίρωσαν νεαρό

Σεισμός - ΕΕΣ: 40 τόνοι το πρώτο φορτίο βοήθειας στην Τουρκία (βίντεο)

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Πέμπτη: Το ωράριο για μαγαζιά και Δημόσιο