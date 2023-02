Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε, αφού “πάγωσε” πεσμένος στον δρόμο - Αντί για ασθενοφόρο, τον μετέφερε... περιπολικό!

Τι καταγγέλλεται για την κάλυψη της περιοχής από το ΕΚΑΒ. Συγκίνηση για τον συμπολίτη που στάθηκε κοντά στον άτυχο άνδρα, μαζί με τους αστυνομικούς.

(εικόνα αρχείου)

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης, στο Καναλάκι της Πρέβεζας.

Ένας 43χρονος εντόπισε στον δρόμο, να κείτεται, ένας 60χρονος άνδρας. Όπως αναφέρει ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου ξεκίνησε το πρωί από το σπίτι του για να πάει για κυνήγι και στην διαδρομή είδε έναν άνδρα, να είναι ξαπλωμένος στο οδόστρωμα.

Αμέσως σταμάτησε να δει τι ακριβώς είχε συμβεί. Όπως διαπίστωσε, ο άτυχος άνδρας δεν ανταποκρινόταν, τα χέρια του ήταν παγωμένα, ωστόσο ήταν ακόμα στη ζωή.

Ο κ. Χριστοδούλου κάλεσε άμεσα το Α.Τ Καναλακίου και ο αξιωματικός υπηρεσίας επικοινώνησε με το Κέντρο Υγείας, για να σταλεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου η απάντηση που έλαβε από τον αστυνομικό ήταν ότι θα έρθει ασθενοφόρο σε μισή ώρα, από την πόλη της Πρέβεζας και αυτό διότι δεν υπήρχε δυνατότητα κάλυψης από το Κέντρο Υγείας Καναλακίου.

Έπειτα από αρκετή ώρα στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας και μαζί με τον κ. Χριστοδούλου έβαλαν τον 60χρονο στο περιπολικό και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας. Δυστυχώς όμως ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Πηγή: thesprotia24.gr

