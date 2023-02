Κοινωνία

Τροχαίο - θρίλερ με νεκρό οδηγό αυτοκινήτου

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες βγήκε εκτός δρόμου το όχημα. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άτυχο οδηγό.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ, γύρω στις 23:00 της Τετάρτης, μετά από την ειδοποίηση ότι ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε εκτός δρόμου, σε αγροτική περιοχή, ανάμεσα στον Τύρναβο και το Δαμάσι.

Μέσα στο αγροτικό όχημα βρισκόταν ένας 65χρονος άνδρας, τον οποίο οι τρεις πυροσβέστες που έσπευσαν επί τόπου, απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Το αυτοκίνητο έφερε ζημιές, οι οποίες εκτιμάται ότι προέκυψαν μετά από τροχαίο.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από τους αστυνομικούς.

Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην σορό του 65χρονου.

Στο ενημερωτικό δελτίο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, σχετικά με το περιστατικό, αναφέρεται μόνο ότι υπήρξε «θανατηφόρο τροχαίο στο Δαμάσι, στις 23:15 της 8ης Φεβρουαρίου 2023, όταν Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού».

