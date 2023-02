Πολιτική

Τσίπρας: Υπάρχει διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα

Αλληλεγγύη από όλη την Ευρώπη για τη Συρία ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσερχόμενος στην προπαρασκευαστική Σύνοδο του Κόμματος των Ευρωσοσιαλιστών στις Βρυξέλλες.

«Τούτη την ώρα η σκέψη μας είναι στην ανθρωπιστική τραγωδία στην Τουρκία και στη Συρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν είναι ώρα να έχουμε στο μυαλό μας τις κυρώσεις στην Συρία που δεν επιτρέπουν να σταλεί η βοήθεια εκεί. Πρέπει να πρωταγωνιστήσει η ΕΕ σε μια προσπάθεια ανθρωπιάς και βοήθειας, αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στην προπαρασκευαστική Σύνοδο του Κόμματος των Ευρωσοσιαλιστών στις Βρυξέλλες.

«Στα δικά μας τώρα, η Ελλάδα δυστυχώς αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς», σημείωσε, λέγοντας ότι «το καθεστώς Μητσοτάκη αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης. Την άλλη βδομάδα το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ολομέλειά του θα συζητήσει τη διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα από τις παρακολουθήσεις και τη χειραγώγηση των ΜΜΕ». «Είναι προφανές, ότι αυτοί που υποκριτικά μας λέγαν ότι θέλουν να μείνουμε στην ΕΕ, μας έχουν απομακρύνει από την Ευρώπη και το ευρωπαϊκό κεκτημένο», σχολίασε ο Αλ. Τσίπρας.

«Σε ό,τι αφορά τα θέματα της οικονομίας που θα συζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πολύ κρίσιμη συζήτηση, είναι αυτή που αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η ενίσχυση αυτή, όμως, πρέπει να γίνει αναλογικά από όλα τα κράτη μέλη και όχι από αυτούς που έχουν δυνατότητα. Αλλιώς δεν θα έχουμε σε λίγο Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά μια Γαλλογερμανική Ένωση με πολλούς δορυφόρους», συνέχισε και κατέληξε: «Απαιτείται περισσότερη αλληλεγγύη. Απαιτείται οι κρατικές ενισχύσεις να δοθούν με την μορφή εγγυήσεων για να μην εγγραφούν στο χρέος . Τα κονδύλια να τα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και απαιτείται βεβαίως ριζική αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας».

Και κατέληξε, ο κ. Τσίπρας: «Περισσότερη αλληλεγγύη χρειάζεται και στο μεταναστευτικό, με ένα δίκαιο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης για να μην παίρνουν όλο το βάρος οι χώρες πρώτης υποδοχής. Είναι ένα κοινό πρόβλημα, να το διαχειριστούμε όλοι μαζί».





