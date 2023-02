Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Δημακοπούλου: Αθώα η Πισπιρίγκου, γιατρός έδωσε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα (βίντεο)

Η ιατροδικαστής δήλωσε ότι δεν θα αμειφθεί από την κατηγορούμενη ως τρις παιδοκτόνο. Τι αναφέρει για την κεταμίνη και για τους 9 μήνες πριν πεθάνει το παιδί.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Πέμπτη η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση θανάτων των τριών κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου, για τους οποίους κατηγορείται η μητέρα των παιδιών.

Όπως επεσήμανε η ιατροδικαστής, δεν είναι τεχνική σύμβουλος της κατηγορούμενης και δεν θα αμειφθεί από τον Αλέξη Κούγια ή την οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου, αλλά συμμετέχει στην δημόσια συζήτηση για την υπόθεση και θα πάει να καταθέσει στο δικαστήριο, καθώς από την πρώτη στιγμή, ως έχουσα δημόσιο βήμα, είχε αναφερθεί πολλάκις στην υπόθεση και πλέον αισθάνεται υποχρεωμένη να καταθέσει τις απόψεις του, μετά και την ανάγνωση της δικογραφίας με τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες.

Σε συνέχεια όσων συζήτησε με τον Γιώργο Λιάγκα την Τετάρτη, πριν από την παρέμβαση του Αλέξη Κούγια, η Ουρανία Δημακοπούλου είπε ότι βάσει των επιστημονικών μαρτυριών και αποδείξεων και μόνο θα μπορέσει η πλευρά της κατηγορούμενης να υποστηρίξει τις όποιες θέσεις της.

Η κ. Δημακοπούλου σημείωσε πως αναφορικά με τον θάνατο της Τζωρτζίνας και «με βάση όσα γράφουν η εταιρεία παραγωγής της, οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και άλλοι ιατροδικαστές στο εξωτερικό σχετικά με την κεταμίνη, η ποσότητα που έχει βρεθεί στο σώμα του παιδιού είναι σε απόλυτα θεραπευτική συγκέντρωση».

«Έχει δοθεί περίπου 20 -30 λεπτά πριν εκπνεύσει το κορίτσι. Αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα ότι πριν την ανάνηψη, έχει γίνει προσπάθεια να διασωληνωθεί το παιδί, έχει γίνει μυοχαλάρωση και σε αυτό το στάδιο θεωρώ ότι έχει δοθεί η κεταμίνη από τους γιατρούς», είπε η ιατροδικαστής.

Αν και ρωτήθηκε, δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα «γιατί οι γιατροί δεν παραδέχονται ότι έχουν χορηγήσει κεταμίνη;», η κ. Δημακοπούλου ανέφερε ότι «Επί 9 μήνες το παιδί δεν σιτίζεται από το στόμα καθόλου, είναι ένα παιδί σε καχεξία, οι γονείς οι ίδιοι είπαν στους γιατρούς: “κάντε γαστροστομία, βάλτε βηματοδότη ότι χρειαστεί για να μην πεθάνει το παιδί”».

«Έχει χάσει τα δύο αδέλφια του λίγο καιρό πριν, υπάρχει στο σπίτι η κρίση με τους τσακωμούς για τον χωρισμό των γονέων. Το παιδί κάνει κρίση ένα βράδυ και εισάγεται στο νοσοκομείο. Υπάρχουν ιατρικές ενδείξεις για λοίμωξη, οι γιατροί κάνουν λόγο για γαστρεντερίτιδα και όταν ετοιμάζονται να διώξουν το παιδί, κάνει ένα συγκοπτικό επεισόδιο και δεν ανανίπτει μέσα σε 15 λεπτά, οπότε αμέσως επέρχεται η τοξική εγκεφαλοπάθεια, χάνει οξυγόνο ο εγκέφαλος και επέρχονται τα προβλήματα που είχε», συμπλήρωσε η ιατροδικαστής, απαντώντας στο ερώτημα «γιατί όλα συμβαίνουν ενώ είναι μόνο του το κορίτσι με την μητέρα του;» και συμπλήρωσε ότι «έπαιρνε βαριά κατασταλτικά το παιδί».

Ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε την άποψη της για το κατά πόσον έχει ή όχι η Ρούλα Πισπιρίγκου για εμπλοκή της στον θάνατο των τριών παιδιών, η Ουρανία Δημακοπούλου είπε ότι «άπαξ και ιατροδικαστικά δεδομένα όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά είναι εναντίον κάθε τέτοιου σεναρίου, δεν έχω δικαίωμα ως άνθρωπος να κρίνω διαφορετικά».

