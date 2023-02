Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης και ο... σαρωτικός Πλούτωνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα και οι αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Για την επίδραση της Αφροδίτης, αλλά και την Σελήνης που είναι στον Ζυγό, καθώς αμφότερες ευνοούν τις γλυκές ρομαντικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, έκανε ειδική αναφορά στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις της, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Πέμπτης, η Λίτσα Πατέρα.

Ωστόσο, όπως είπε η αστρολόγος, ο Ερμής, που είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας, κάνει όψη με τον Πλούτωνα, «τον πλανήτη που μπορεί να στα δώσει όλα ή να στα πάρει όλα».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «αυτό το διήμερο θα μάθουμε πληροφορίες σημαντικές και αληθινές, τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσουμε».

Έχοντας την Μαρία Κορινθίου κοντά της, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε αμέσως μετά στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





