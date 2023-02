Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι λαοί Ελλάδας και Τουρκίας δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν

Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού προσερχόμενου στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών και τα μηνύματα για το μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά και την Ουκρανία.

Την πρόθεση της Ελλάδας να σταθεί στο πλευρό του λαού της Τουρκίας και της Συρίας, όπως ήδη έχει κάνει με παροχή άμεσης βοήθειας για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια, αλλά και με την παροχή σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε επίσης ότι στο πλαίσιο της συνόδου, στην οποία θα παρίσταται και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα εκφραστεί η αμέριστη στήριξη στον αγώνα της Ουκρανίας για την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας ενώ θα συζητηθούν και μια σειρά κρίσιμα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικογένεια όπως η μετανάστευση.

Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η χαλάρωση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι επίσης θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα.

«Είμαστε πρωταγωνιστές στο Ταμείο Ανάκαμψης, είμαστε πρωταγωνιστές στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Συνοχής, από το ΕΣΠΑ, και σε αυτή την πορεία θα εξακολουθούμε να κινούμαστε και το επόμενο διάστημα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά, προσερχόμενος στη σύνοδο, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής διεξάγεται στη σκιά του καταστροφικού σεισμού που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία. Θέλω να εκφράσω ακόμα μία φορά την οδύνη μου εκ μέρους ολόκληρου του ελληνικού λαού για τις τραγικές απώλειες. Να επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των δύο λαών, όπως ήδη έχει κάνει, με παροχή άμεσης βοήθειας για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια, αλλά και με την παροχή σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να υποστηριχθούν εκατοντάδες χιλιάδες, ενδεχομένως και εκατομμύρια, άνθρωποι οι οποίοι θα βρεθούν το επόμενο διάστημα χωρίς σπίτια.

Επίσης, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή προκειμένου να οργανωθεί εδώ στις Βρυξέλλες μία Διάσκεψη Δωρητών, έτσι ώστε να βρεθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών.

Η Σύνοδος Κορυφής θα μας δώσει την ευκαιρία να υποδεχτούμε τον Πρόεδρο Zelensky για να επαναλάβουμε ακόμα μία φορά την αμέριστη στήριξή μας στον αγώνα της Ουκρανίας για την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικογένειας, σε αυτή την προσπάθεια θεωρείται δεδομένη και θα δώσουμε τη δυνατότητα στον ουκρανικό λαό και στην ουκρανική κυβέρνηση να μπορεί να διαπραγματευτεί μία δίκαιη ειρήνη με τον Ρώσο εισβολέα, με τους όρους όμως που η ίδια θα θέσει.

Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε δύο κρίσιμα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικογένεια. Το πρώτο αφορά τα ζητήματα της μετανάστευσης, ειδικά της παράνομης μετανάστευσης, η οποία πάλι δείχνει έντονες τάσεις σημαντικής αύξησης τον τελευταίο χρόνο.

Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να αγωνίζεται έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να προστατέψει τα εξωτερικά της σύνορα. Είναι κάτι που ως χώρα το κάνουμε ήδη αλλά προσβλέπουμε σε ακόμα μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποστήριξη. Και θα εξακολουθούμε να διεκδικούμε πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε να έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας.

Κι όταν αναφέρομαι σε όλα τα μέσα, αναφέρομαι και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει φυσικά εμπόδια, όπως ο φράχτης τον οποίον κατασκευάζουμε στον Έβρο.

Την ίδια στιγμή, είναι δεδομένο ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει τις πολιτικές επιστροφών, έτσι ώστε όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφουν γρήγορα στις χώρες προέλευσης.

Ταυτόχρονα, θα συζητήσουμε και θέματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, υποστήριξης των τεχνολογιών εκείνων που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε γρήγορα την πράσινη μετάβαση. Είναι μια συζήτηση η οποία καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική, μετά τις αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελλάδα υποστηρίζει επί της αρχής τη χαλάρωση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, η οποία όμως πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι προσωρινός και στοχευμένος και να μην φέρνει σε δύσκολη θέση χώρες οι οποίες δεν έχουν τόσο δημοσιονομικό χώρο ώστε να υποστηρίξουν τις εθνικές τους επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη θα εξακολουθεί να αγωνίζεται σε όλα τα μέτωπα, για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Ένας πρόσθετος τρόπος για να γίνει αυτό είναι και η χαλάρωση του τρόπου με τον οποίον αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αλλά είναι βέβαιον ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει και η συζήτηση για πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να είναι από τους πρωταγωνιστές στην απορρόφηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών πόρων. Είμαστε πρωταγωνιστές στο Ταμείο Ανάκαμψης, είμαστε πρωταγωνιστές στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Συνοχής, από το ΕΣΠΑ, και σε αυτή την πορεία θα εξακολουθούμε να κινούμαστε και το επόμενο διάστημα».

Στη συνέχεια απάντησε σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις:

Δημοσιογράφος: Σήμερα θα συζητήσετε το μεταναστευτικό. Ποια είναι η προσέγγισή σας όσον αφορά την επιστροφή περισσότερων ανθρώπων που δεν έχουν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να λάβουν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ήμασταν πάρα πολύ σαφείς ότι οι πολιτικές επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά έχουν αποτύχει. Εάν εξετάσετε το σύνολο των ανθρώπων των οποίων οι αιτήσεις για χορήγηση ασύλου έχουν απορριφθεί, επιστροφές γίνονται για ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Επομένως, χρειαζόμαστε καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό προκειμένου να συμβεί αυτό.

Ταυτόχρονα, πάντα υποστηρίζαμε μία πιο αποτελεσματική πολιτική για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν καταφέρουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας αποτελεσματικά και δίκαια δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης. Δεν πρόκειται μόνο για πρόβλημα δευτερογενών ροών, είναι πρόβλημα που αφορά σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πλήρη απουσία συντονισμού.

Να επισημάνω για άλλη μια φορά την απόλυτη ανάγκη να εξουδετερωθούν, να εξαλειφθούν, να καταστραφούν τα δίκτυα διακινητών που αποκομίζουν κέρδη από τον ανθρώπινο πόνο και σήμερα διακινούν παράνομα ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συχνά υπό απολύτως άθλιες συνθήκες, όπως συμβαίνει σήμερα στο Αιγαίο.

Δημοσιογράφος: Είστε υπέρ της χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την κατασκευή φραχτών στα εξωτερικά σύνορα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Απολύτως. Ναι. Δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα λογικό η ΕΕ να χρηματοδοτεί, για παράδειγμα, τεχνολογία ή drones ή εξοπλισμό παρατήρησης, αλλά να αρνείται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του ίδιου του φράχτη. Μιλάμε για μία ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Και βέβαια οι φράχτες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πακέτο χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα χτίζει τον δικό της φράχτη και θα το κάνει με ή χωρίς τα ευρωπαϊκά χρήματα.

Δημοσιογράφος: Θα προσφέρετε (ομιλία εκτός μικροφώνου) καθώς είστε γείτονες;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε σωστικά συνεργεία στην Τουρκία. Έχουν σώσει πολλούς ανθρώπους από τα συντρίμμια. Έχουμε στείλει και μια δεύτερη ομάδα. Στέλνουμε πέντε αεροπλάνα με ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε τους γείτονές μας. Και είναι η στιγμή να αφήσουμε στην άκρη τις πολιτικές μας διαφορές και να τείνουμε χείρα φιλίας στον λαό της Τουρκίας, τον λαό της Συρίας, που υποφέρουν εξαιτίας της φρικτής αυτής καταστροφής.

Και ειλικρινά, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, δεν μπορώ να φανταστώ πιο ισχυρό μήνυμα από έναν Έλληνα διασώστη και ένα Τούρκο διασώστη που συνεργάζονται για τη διάσωση ενός μικρού κοριτσιού στην Τουρκία. Έχω πει πολλές φορές πως οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Είμαστε φίλοι. Και αποδεικνύουμε τη φιλία μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Σας ευχαριστώ».





