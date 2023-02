Συνταγές

Σοκολατόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια συνταγή για σοκολατόπιτα, με απλά υλικά, που γίνεται εύκολα και γρήγορα και έχει γεύση που τρελαίνει μικρούς και μεγάλους, ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, προτρέποντας τους τηλεθεατές να την φτιάξουν ακόμη και… σήμερα.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι η πιο γρήγορη και εύκολη συνταγή για σοκολατόπιτα με κακάο, χωρίς αυγά.

Υλικά για την σοκολατόπιτα

180 γρ. αλεύρι (1? φλ.)

180 γρ. ζάχαρη (3/4 φλ.)

25 γρ. κακάο (1/4 φλ.)

1½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

2 πρέζα/ες αλάτι

1 βανίλια

240 γρ. γάλα (ή 1 φλ. φυτικό γάλα)

50 γρ. βούτυρο (ή φυτικό βούτυρο)

Λίγο βούτυρο ακόμα για το ταψί

Για το πασπάλισμα και την ολοκλήρωση της συνταγής

1 φλ. ζάχαρη

25 γρ. κακάο (1/4 φλ.)

1? φλ. βραστό νερό

Για το σερβίρισμα

Παγωτό ή σαντιγύ

Προετοιμασία

Μαζεύουμε και μετράμε τα υλικά και τα χωρίζουμε σε στερεά και υγρά.

Λιώνουμε το? βούτυρο και το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει ελαφρά.

Για την σοκολατόπιτα

Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα στερεά υλικά. Το αλεύρι, τη ζάχαρη, το κακάο, το baking powder, το αλάτι και τη βανίλια και τα ανακατεύουμε καλά με το σύρμα ζαχαροπλαστικής.

Προσθέτουμε τα υγρά υλικά, το λιωμένο κρύο βούτυρο και το γάλα και ανακατεύουμε με σύρμα.

Μην ανακατέψετε πολλή ώρα τα στερεά υλικά με τα υγρά, γιατί θα βγει μαστιχωτή η σοκολατόπιτα. Ένα απαλό ανακάτεμα είναι αρκετό.

Πρέπει απλά να ενωθούν τα υλικά και να μην βλέπετε άλλο το αλεύρι.

Για το σιρόπι

Βουτυρώνουμε ένα μικρό, πυράντοχο σκεύος, 20?30 εκ.

Αδειάζουμε μέσα τη σοκολατόπιτα και πάμε να δημιουργήσουμε το αυτοσχέδιο σιρόπι της.

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τη ζάχαρη µε το κακάο και πασπαλίζουμε όλη την επιφάνεια της ωμής σοκολατόπιτας.

Περιχύνουμε σιγά-σιγά την επιφάνεια της σοκολατόπιτας µε το βραστό νερό. Να είστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει. Στην αρχή θα νομίζετε ότι κάνατε κάποιο λάθος, αλλά μετά όσο ψήνεται και σταθεροποιείται, τα υπόλοιπα υλικά μετατρέπονται σε ένα σοκολατένιο σιρόπι που ποτίζει το γλυκό και απλά θα σας ξετρελάνει.

Για το ψήσιμο

Ψήνουμε τη σοκολατόπιτα στους 170°C, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί η επιφάνεια της.

Εναλλακτικά, ψήνουμε στις αντιστάσεις στους 180°C, στην κάτω σχάρα για 35 με 40 λεπτά περίπου.

Μυστικά για σοκολατόπιτα

Προσοχή, ο φούρνος σας πρέπει να είναι πολύ καλά προθερμασμένος όταν μπει μέσα το γλυκό μας!

Είναι έτοιμη όταν αγγίζοντας με το δάχτυλο την επιφάνειά της είναι μεν αφράτη αλλά έχει σταθεροποιηθεί και δεν τρέμει.

Σερβίρετέ την με κουτάλα όσο είναι ακόμα ζεστή και τρέχει το σιρόπι της βάζοντας στο πλάι παγωτό ή λίγη σαντιγύ.

