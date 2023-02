Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Η Ελένη διασώθηκε μετά από 68 ώρες (βίντεο)

Ένα κοριτσάκι κατάφερε να βγει από τα συντρίμμια 68 ώρες μετά το φονικό σεισμό. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών δεν σταματά να ανεβαίνει. Στη Συρία ανθρωπιστική βοήθεια.

Στην πόλη Χατάι έγινε το νέο θαύμα στα συντρίμμια των κτηρίων που διέλυσε ο σεισμός στην Τουρκία.

Η μικρή Ελένη παρέμεινε στα συντρίμμια επί 68 ώρες, μέχρι που οι διασώστες την έβγαλαν έξω.

Το συγκλονιστικό βίντεο της διάσωσής της ανέβασε στο Twitter ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα όμως, ο αριθμός των νεκρών από το φονικό σεισμό ξεπερνά τους 17.100 και στις δύο χώρες.

Επισκεπτόμενος την Γκαζιαντέπ (νότια), μια από τις πληγείσες πόλεις της Τουρκίας, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 14.014 ενώ των τραυματιών ξεπερνά τους 60.000, μόνο για την Τουρκία, ενώ στη Συρία 3.162 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς.

Φτάνει στη Συρία η ανθρωπιστική βοήθεια

Το πρώτο κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπληκτους στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές της βόρειας Συρίας πέρασε σήμερα το συνοριακό πέρασμα Μπαμπ αλ Χάουα, επεσήμανε αξιωματούχος.

Ο ανταποκριτής του AFP είδε έξι φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν κυρίως σκηνές και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, να εισέρχεται στο συριακό έδαφος από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τον Μάζεν Αλούχ, αξιωματούχο στο συνοριακό πέρασμα, πρόκειται για βοήθεια η οποία αναμενόταν πριν από τον σεισμό της Δευτέρας.

Λίγο νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία Γκαίρ Πέντερσεν είχε δηλώσει ότι οι Σύροι που έχουν πληγεί από τον φονικό σεισμό έχουν ανάγκη “περισσότερα από τα πάντα” σε ό,τι αφορά τη βοήθεια.

“Έχουμε ανάγκη από ζωτικής σημασίας βοήθεια”, είχε τονίσει ο Πέντερσεν μιλώντας στους δημοσιογράφους από τη Γενεύη, “Την έχουν απελπισμένα ανάγκη άμαχοι όπου κι αν βρίσκονται, ανεξαρτήτως συνόρων και ορίων. Την έχουμε άμεσα ανάγκη μέσω των πιο γρήγορων, πιο άμεσων και πιο αποτελεσματικών οδών”.

“Λάβαμε διαβεβαιώσεις ότι θα μπορέσουμε να περάσουμε ανθρωπιστική βοήθεια” από το Μπαμπ αλ Χάουα, είχε σημειώσει ο ίδιος, ζητώντας “να μην πολιτικοποιηθεί” η παροχή βοήθειας στον συριακό λαό, ώστε να φτάσει εκεί που την έχουν περισσότερο ανάγκη.

Παράλληλα η Τουρκία προσπαθεί σήμερα να ανοίξει άλλα δύο συνοριακά περάσματα με τη Συρία ώστε να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη γειτονική της χώρας.

Το Μπαμπ αλ Χάουα, που βρίσκεται στην επαρχία Χατάι στη νότια Τουρκία, είναι αυτή τη στιγμή το μοναδικό πέρασμα μέσω του οποίου παραδίδεται ζωτικής σημασίας βοήθεια στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές της βόρειας Συρίας, βάσει απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

“Κάποιοι δρόμοι στη συριακή πλευρά των συνόρων έχουν υποστεί ζημιές. Η βοήθειά μας και η διεθνής βοήθεια δυσκολεύεται να περάσει λόγω των καταστροφών”, είχε σημειώσει χθες Τετάρτη το βράδυ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

“Για τον λόγο αυτό, προσπαθούμε να ανοίξουμε δύο άλλα περάσματα”, είχε δηλώσει. “Για ανθρωπιστικούς λόγους εξετάζουμε επίσης το άνοιγμα συνοριακών περασμάτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης” της Συρίας, είχε προσθέσει.

Από τον σεισμό των 7,8 βαθμών σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στη Συρία και την Τουρκία, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί και στις δύο πλευρές των συνόρων, κάποιες από τον πρώτο σεισμό και άλλες από τους μετασεισμούς που ακολούθησαν.

Η ανθρωπιστική βοήθεια στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές της βόρειας Συρίας φτάνει μέσω της Τουρκίας βάσει ενός διασυνοριακού μηχανισμού που δημιουργήθηκε το 2014 έπειτα από απόφαση του ΟΗΕ, η οποία ανανεώνεται τακτικά. Τον μηχανισμό αυτό αμφισβητούν η Δαμασκός και η σύμμαχός της Ρωσία, καθώς θεωρούν ότι παραβιάζει τη συριακή κυριαρχία.

