Κοινωνία

Κολωνός – Κακοποίηση ζώου: Στο αυτόφωρο άνδρας που σκότωνε γάτες

Πέτρα σε γάτα έριξε ένας άνδρας, προτού συλληφθεί από την Αστυνομία.

Ένας 33χρονος συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, στον Κολωνό, από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με καταγγελία 43χρονης, ο κατηγορούμενος κακοποίησε γάτα, στην περιοχή του Κολωνού, χτυπώντας τη με πέτρα, ενώ στη συνέχεια εξύβρισε τη γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο. Μάλιστα, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της, έχοντας στην κατοχή του την πέτρα.

Η 43χρονη πήγε αμέσως μετά στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 33χρονου.

Αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στην ίδια περιοχή, τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα και συνελήφθη.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν και για άλλες παρόμοιες πράξεις κακοποίησης τετράποδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά την διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε ότι ο 33χρονος, αφού κακοποιούσε τα τετράποδα, τα άφηνε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Κολωνού. Έπειτα από αυτοψία στο κτίριο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν κουφάρια νεκρών ζώων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

