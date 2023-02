Οικονομία

Ακρίβεια - Οικονόμου: Μόνιμη και ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Το market pass, οι τιμές του ρεύματος και η πολιτική αντιπαράθεση με τον Τσίπρα.

Με τα ζητήματα της καθημερινότητα και τις προσπάθειες αντιμετώπισης της ακρίβειας ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Με αναφορά στην εφαρμογή του Καλαθιού του Νοικοκυριού είπε ότι βρίσκεται στη 15η εβδομάδα εφαρμογής του και επεσήμανε ότι οι τιμές στο 91% των προϊόντων που περιλαμβάνονται σ'αυτό μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές. «Συγκεκριμένα με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, από το σύνολο 882 προϊόντων στο «Καλάθι» που είναι απολύτως συγκρίσιμα, στα 70 (ποσοστό 8%) η τιμή μειώθηκε, στη συντριπτική πλειοψηφία, στα 734 (ποσοστό 83%) η τιμή παρέμεινε σταθερή και σε 78 (ποσοστό 9%) η τιμή αυξήθηκε».

Υπενθύμισε επίσης ότι στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου πρόκειται να μπει σε εφαρμογή η κάρτα αγορών, το «Market Pass», με την οποία θα χορηγείται στους καταναλωτές με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σε μια ιδιαίτερα αυξημένη και ενισχυμένη περίμετρο, το 10% του κόστους των βασικών αγορών τους, μέχρι βεβαίως ενός συγκεκριμένου ποσού ανάλογα με τα εισοδηματικά τους επίπεδα και με τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας. Έτσι για παράδειγμα κάθε τετραμελής οικογένεια θα εισπράττει 52 ευρώ το μήνα».

Ανέφερε στη συνέχεια ότι τα στοιχεία του πανευρωπαϊκού δείκτη HEPI (Household Energy Price Index) για τον Ιανουάριο δείχνουν ότι οι τιμές ρεύματος στα κυμαινόμενα τιμολόγια παραμένουν στη χώρα μας πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Αποδεικνύεται έτσι ότι η πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα αυτό, συνεχίζει να παράγει απτά αποτελέσματα για τους Έλληνες καταναλωτές. Η ουσιαστική στήριξη των καταναλωτών, η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και η ενεργειακή επάρκεια σε προσιτές τιμές, έχουν πάρει πλέον στον τόπο μας μόνιμα χαρακτηριστικά. Και η πολιτική αυτή -όπως έχει επανειλημμένα δεσμευτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- θα συνεχιστεί για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση».

«Οι πολιτικές μας βρίσκουν στόχο και βήμα- βήμα πάμε καλύτερα», είπε διευκρινίζοντας ότι υπάρχει επίγνωση πως δεν έχουν βέβαια μηδενιστεί τα προβλήματα από την ακρίβεια. «Με σχέδιο, με πραγματισμό, με επαγγελματισμό, με κοινωνική ευαισθησία και κυρίως με πολιτικό ανθρωπισμό είμαστε διαρκώς στο πλάι της κοινωνίας και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για όσο καιρό απαιτείται, για όσο καιρό χρειαστεί».

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πρόγραμμα δημιουργίας χώρων φροντίδας βρεφών από 120 επιχειρήσεις. Είπε ότι είναι ένα ακόμη νέο πρόγραμμα για τη στήριξη των νέων ζευγαριών και ειδικότερα για την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και μπήκε από χθες στις ράγες.

Πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών σε 120 μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό άνοιξε χθες η ειδική πλατφόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Επεσήμανε δε ότι έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς δράσεων που έχει αναλάβει η Πολιτεία για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας και ανέφερε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί στην κατεύθυνση αυτή.

Ακολούθως πέρασε σε ένα θέμα που όπως είπε απασχολεί την επικαιρότητα και το δημόσιο διάλογο και κυρίως τον καλλιτεχνικό κόσμο. «Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 αφορά αποκλειστικά και μόνο στο προσοντολόγιο του Δημοσίου χωρίς να θίγει κανένα ισχύον δικαίωμα των καλλιτεχνών και δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με αυτά που ισχύουν στον τόπο μας εδώ και είκοσι χρόνια άρα και επί της προηγούμενης διακυβέρνησης», είπε και παρέθεσε «γεγονότα και στοιχεία πρώτα ώστε αμέσως μετά να κάνουμε τις πολιτικές κρίσεις».

Εξήγησε ότι με τροπολογία τα όσα αφορούσαν τους καλλιτέχνες σε αυτό το ΠΔ έχουν ήδη αποσυρθεί έχουν ήδη καταργηθεί, άρα το βασικό αίτημα απόσυρσης της τροπολογίας του σκέλους του ΠΔ που αφορούσε τους καλλιτέχνες έχει ήδη με νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, πραγματοποιηθεί.

Επειδή ωστόσο διατυπώθηκαν αμφιβολίες εκ μέρους των καλλιτεχνών και συνεχίστηκε η ένταση εξήγησε αναλυτικά όσα προβλέπονται τονίζοντας ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για μια κίνηση που στοχοποιεί τους καλλιτέχνες αφού αυτά ισχύουν οριζόντια για όλους τους κλάδους.

Υπογράμμισε ακόμη γιατί δεν είναι δυνατόν να αποσυρθεί ολόκληρο το προεδρικό διάταγμα που δεν αφορά μόνο καλλιτέχνες, όπως εμφανίζεται να ζητούν κάποιοι απ' αυτούς. Εξήγησε ότι αν καταργείτο θα δημιουργούσε προβλήματα στο σύνολο των προσλήψεων στο Δημόσιο, θα πάγωναν όλες οι προγραμματισμένες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για όλους τους κλάδους και για όλες τις ειδικότητες.

Πρόσθεσε επίσης ότι το ΠΔ ούτως ή άλλως αφορούσε θέσεις καλλιτεχνών που δεν θα διεκδικούσαν καλλιτεχνικές ειδικότητες κατά την πρόσληψή τους μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο. Είναι θέσεις που οι περισσότερες ήταν προσωποπαγείς και ήταν λιγότερες από εκατό σε ένα σύνολο 750 χιλιάδων.

Ανέφερε επίσης αναλυτικά τι ισχύει για την πρόσληψη των καλλιτεχνών.

Ο κ. Τσίπρας μας έχει συνηθίσει στην τακτική κατασυκοφάντισης της χώρας στο εξωτερικό

«Η ΝΔ είναι ένα ανοιχτό, πολυσυλλεκτικό κόμμα στο οποίο μπορούν να βρουν έκφραση οι πολίτες που συμμερίζονται τις αντιλήψεις μας για τον προσανατολισμό της χώρας», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου για την συμπόρευση του Σπύρου Καρανικόλα με το κυβερνών κόμμα.

Για το θέμα με τους καλλιτέχνες και αν θεωρεί ότι οι κινητοποιήσεις τους είναι υποκινούμενες, ο κ. Οικονόμου ανέφερε πως μίλησε με γεγονότα και αν υπάρχει σύγχυση σχετικά με όσα αναφέρει το Προεδρικό Διάταγμα, κάνουν λάθος. Μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως το ΠΔ δεν υποβιβάζει τα προσόντα των καλλιτεχνών, ότι μπορούν να εγγράφονται στο τρίτο εξάμηνο σχολών, να αμείβονται εκτός ενιαίου μισθολογίου.

«Αν το αίτημα είναι με ένα νόμο και ένα άρθρο η μεταλυκειακή τους εκπαίδευση να γίνει τεχνολογική ή ανώτατη, έχουν άδικο. Δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να αντιστοιχηθούν οι καλλιτεχνικές ιδιότητες, αλλά αυτό να γίνει μέσα από μελέτη και οργανωμένο σχέδιο. Η κυβέρνηση δεν έχει τους καλλιτέχνες απέναντί της, άλλωστε έχει ενισχύσει τον Πολιτισμό κατά πολλά παραπάνω εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε με γεγονότα και αλήθειες. Αν κάτι δεν έχει εξηγηθεί καλά, είμαστε εδώ να το εξηγήσουμε. Αν κάτι από όσα λέμε είναι ψέματα, να έρθουν να το αποδείξουν. Αλλιώς πιστεύουμε ότι η επιδίωξη αυτής της έντασης ενδεχομένως να έχει και άλλα ελατήρια», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Απαντώντας σε παρεμφερή ερώτηση ανέφερε πως είτε υπάρχει σύγχυση είτε η κυβέρνηση λέει ψέματα, «αλλά να έρθουν να το αποδείξουν», ή υπάρχουν άλλα ελατήρια για τη συνεχιζόμενη ένταση. «Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η πιθανότερη αιτία. Πιστεύω ότι κυρίως επικρατεί σύγχυση. Είμαστε εδώ να τη διαλύσουμε. Τώρα, ότι υπάρχει προσπάθεια χειραγώγησης από την αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία. Δεν πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες είναι χειραγωγούμενοι», σημείωσε.

Για την ομαδική παραίτηση των καθηγητών στο Εθνικό Θέατρο δήλωσε πως είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. «Περιττή ένταση. Θέλω να πιστεύω ότι βασίζεται στη σύγχυση», είπε ενώ για το θέμα των συμβάσεών τους ανέφερε ότι μπορεί κανείς να βρει στη διαύγεια τι συμβαίνει.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επανένταξης στη ΝΔ των κ.κ. Μπογδάνου και Καρατζαφέρη, απάντησε πως «δεν υπάρχει καμία συζήτηση συνεργασίας με τον κ. Μπογδάνο ή τον κ. Καρατζαφέρη σε κανένα επίπεδο».

Με αφορμή δημοσίευμα του Politico, ο κ. Οικονόμου ρωτήθηκε αν υπάρχει νέο qatargate. «Όχι. Το δημοσίευμα του Politico ήταν γεμάτο ανακρίβειες. Υπάρχει ανοιχτή θεωρητική συζήτηση, τίποτα έτοιμο να ανακοινωθεί. Οτιδήποτε υπάρχει είναι πολύ μακριά από αυτό που έγραψε το Politico. Υπάρχει και ανάρτηση του κ. Αυγενάκη», απάντησε.

Επιπλέον ρωτήθηκε αν υπάρχει γέφυρα με της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ και απάντησε πως όσα ανέφερε στην εισήγησή του είχαν αναφορά στη χθεσινή στάση ευθύνης των δύο κομμάτων στην ψηφοφορία στη Βουλή.

Κληθείς να απαντήσει σε δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, από τις Βρυξέλλες, για την κυβέρνηση, ο Γιάννης Οικονόμου δήλωσε πως «μας έχει συνηθίσει στην τακτική κατασυκοφάντισης της χώρας στο εξωτερικό».

Επίσης, μετά από σχετική ερώτηση ανέφερε πως κανείς δεν διαφωνεί με την κυρία Γιούροβα ότι οι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη πρέπει να προστατεύονται από υποκλοπές και πως η κυβέρνηση πήρε αποφάσεις επ’ αυτού.

