Δίκη για το Μάτι - Κωνσταντοπούλου: δεν έδωσαν την ευκαιρία στους κατοίκους να σωθούν

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε μεταξύ άλλων πως η υπόθεση εξετάζεται "πετσοκομμένη" από τη δικαιοσύνη.

"Ήταν απασχολημένοι με τις φιέστες ενόψει της εξόδου από τα μνημόνια που ήταν προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου 2018 και τους έτυχε "η στραβή στη βάρδια τους" ανέφερε στην δίκη για την τραγωδία στο Μάτι η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεση της ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής και νομικός, μία από τους πρώτους πολίτες που κατέθεσαν μήνυση για την απόδοση ευθυνών, είπε στο Δικαστήριο πως η υπόθεση εξετάζεται από την Δικαιοσύνη "πετσοκομμένη", καθώς η ποινική δίκη έχει περιοριστεί σε ένα πλημμέλημα . Αναφερόμενη, δε, σε "κουκούλωμα των ευθυνών" επανέλαβε και κατά την σημερινή συνεδρίαση πως όλοι οι αρμόδιοι για όσα εφιαλτικά έγιναν στο Μάτι στις 23 Ιουλίου 2018, "επιδόθηκαν σε αντιμετάθεση ευθυνών επιχειρώντας να παρουσιάσουν ως ενόχους τους κατοίκους στο Μάτι, οι οποίοι μετρούν και θα μετρούν τις πληγές τους για το υπόλοιπο της ζωής τους".

Η μάρτυρας , επικεφαλής πολιτικού κόμματος, τόνισε πως όσα αναφέρει ισχύουν και στον παρόντα χρόνο και επικαλέστηκε την "προκλητική" ,όπως την χαρακτήρισε, θέση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το οποίο "στο πλαίσιο της διοικητικής δίκης αποδίδει 95 τοις εκατό ευθύνες στους κατοίκους" όπως είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Παραθέτοντας το υπόμνημα Νομικών Συμβούλων του Κράτους που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διοικητικής δίκης ο κ. Βασίλης Καπερνάρος πληρεξούσιος δικηγόρος της Βαρβάρας Βουκάκη Φύτρου, που θρηνεί τον χαμό του συζύγου και των δύο παιδιών της στην φωτιά, είπε πως σε αυτό αναφέρεται ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εναέριων μέσων "εκμηδενίστηκε λόγω της αδυναμίας να πάρουν νερό από τη θάλασσα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων". Ο συνήγορος ανέφερε πως όλα αυτά αποτελούν "επινοήσεις εκ των υστέρων" χαρακτηρίζοντας "ντροπιαστικό το έγγραφο του ΝΣΚ .

Κατά την εξέταση της από συνηγόρους των θυμάτων η πρώην πρόεδρος της Βουλής είπε πως εκείνο το απόγευμα "Δεν υπήρχε ετοιμότητα σε επίγεια και εναέρια μέσα και κανενός είδους ανταπόκριση στην ευθύνη που είχαν και για την οποία είχε χτυπήσει καμπάνα από την προηγούμενη μέρα καθώς γνώριζαν οι αρμόδιοι τα δεδομένα".

Η μάρτυρας ανέφερε πως ουδείς δεν ενεργοποιήθηκε όπως αρμόζει. "Δεν τους έδωσαν την ευκαιρία καν να σωθούν. Δεν τους έδωσαν ούτε είκοσι λεπτά για να μην καούν. Η απουσία, η αδιαφορία και η εγκληματική παράλειψη ήταν τεράστια και εκ των υστέρων προσπαθούν με χίλιους τρόπους να σώσουν εαυτούς. Κανένας δεν τους έδωσε την ευκαιρία να σώσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Η κοροϊδία που σκηνοθετήθηκε μετά την καταστροφή είναι αποδεικτική της πλήρους συναίσθησης ότι είχαν τεράστιες ευθύνες..Κάηκαν τόσοι άνθρωποι μέσα στην Αθήνα. Οι κάτοικοι καταδικάστηκαν ενσυνείδητα ... Και μάλιστα την ώρα που υπήρχε δρων μηχανισμός που επιχειρούσε στην πυρκαγιά της Κινέτας".

Η σημερινή συνεδρίαση διεξήχθη κάτω από επαχθείς συνθήκες με έντονο κρύο καθώς η αίθουσα που είναι αμφιθεατρική δεν διαθέτει θέρμανση. Οι παράγοντες της δίκης παρακολούθησαν την διαδικασία φορώντας τα παλτά τους .

Αρκετοί από τους συνηγόρους σχολίασαν το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την "αξιοπρεπή εξέλιξη της διαδικασίας" που αφορά μία εθνική τραγωδία.

