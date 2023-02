Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας: Προληπτικές εξετάσεις σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Τι εξετάσεις παρέχονται και ποιες κοινωνικές ομάδες αφορά.

Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει την παροχή προληπτικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε ευάλωτους και κοινωνικά αποκλεισμένους πληθυσμούς σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για Όλους» που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εξετάσεις στους Κρατούμενους του Καταστήματος Αγίου Στεφάνου Πατρών (στις 28 και 29.01.2023), σε συνολικά 130 κρατούμενους οι οποίοι υποβλήθηκαν σε:

- καρδιολογικό έλεγχο με τη χρήση καρδιογράφου και φορητού υπερηχογράφου (26 άτομα),

- πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο (40 άτομα),

- ενδοκρινολογικό έλεγχο με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου (11 άτομα),

- πνευμονολογικό έλεγχο και σπιρομέτρηση (31 άτομα),

- ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο άνω-κάτω κοιλίας (22 άτομα).

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος πραγματοποιήθηκε παιδιατρική κλινική εξέταση και εμβολιασμός 70 παιδιών Ρομά:

- στον Δήμο Αχαρνών στις 21.01.2023 (για συνολικά 45 παιδιά)

- και στον Δήμο Καλαμών στις 3 και 4.02.2023 (για συνολικά 25 παιδιά).

Ο Εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών κατά: της ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας, πνευμονιόκοκκου, ηπατίτιδας Α’, μηνιγγιτιδόκοκκου και ανεμευλογιάς με παράλληλη ενημέρωση του ψηφιακού παιδιατρικού βιβλιαρίου εμβολιασμών, κάνοντας πράξη την ισότιμη πρόσβαση στις προληπτικές υπηρεσίες για όλα τα παιδιά και αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία.

