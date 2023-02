Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: δεν αναχώρησε η κυπριακή αποστολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποστολή της Κύπρου που ήταν έτοιμη να αναχωρήσει για την Τουρκία αποτελείτο από 17 άτομα.

Δεν αναχώρησε τελικά για την Τουρκία η κυπριακή αποστολή που επρόκειτο να συμβάλλει στις προσπάθειες διάσωσης όσων επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό, αφού όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου Δημήτρης Δημητρίου, η Τουρκία ειδοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας πως οι ανάγκες της έχουν - για την ώρα τουλάχιστον - καλυφθεί.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κος Δημητρίου είπε πως η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετώπισε το θέμα καθαρά από την ανθρωποκεντρική του πλευρά και ήταν από την αρχή έτοιμη να βοηθήσει, χωρίς την παραμικρή πολιτική διάσταση. Η αποστολή της Κύπρου που ήταν έτοιμη να αναχωρήσει για την Τουρκία αποτελείτο από 17 άτομα.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Περγαντά: το “DRAGON’S DEN”, οι τουαλέτες και το μυστικό της επιτυχίας (βίντεο)

Σεισμός - Παπαδόπουλος: Πιθανά τα 6,5 - 7 Ρίχτερ στην Ελλάδα (βίντεο)

Μεθώνη: Θρίλερ με την εξαφάνιση ηλικιωμένου ζευγαριού