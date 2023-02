Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιάννης Γαλανούλης

Ο θάνατός του Γιάννη Γαλανούλη συγκλόνισε την κοινωνία και τον χώρο της τηλεόρασης.

Ο Γιάννης Γαλανούλης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών.

Ήταν σκηνοθέτης μεγάλων τηλεοπτικών εκπομπών, όπως το «Όλα» με τον Θέμο Αναστασιάδη και του «Τροχού της Τύχης» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Λίγες ώρες αφού έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση, ο παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Σε αυτή δημοσίευσε δύο κοινά τους στιγμιότυπα, τα οποία συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Δεν φεύγουν έτσι οι άνθρωποι ρε Γιάννη. Όχι έτσι. Όχι τώρα φίλε».

Ο παραγωγός του Αnt1, Δημήτρης Κοτσίκος, επίσης μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση.

«ΣΟΚ !!! Καλό ταξίδι Γιάννη, πες ότι μας κάνεις ακόμα μια πλάκα».

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, ο Γιάννης Γαλανούλης είχε σκηνοθετήσει πολλές επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων και το «ΟΛΑ» με το Θέμο Αναστασιάδη.

