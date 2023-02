Πολιτική

Μητσοτάκης - Ζελένσκι: Πλήρης η στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μαζί με άλλους ηγέτες στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Oλοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μαζί με άλλους ηγέτες στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας και της Ευρώπης στον αγώνα της Ουκρανίας για την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμα τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας.

Στη συνάντηση με τον κ. Ζελένσκι μετείχαν ακόμη ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο καγκελάριος της Αυστρίας και οι πρωθυπουργοί της Κροατίας , της Σλοβενίας και της Ουγγαρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σοκολατόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Κακοκαιρία - Αυτοκίνητο: Πως απομακρύνω εύκολα τον πάγο από τα τζάμια

Σεισμός στη Συρία: Διάσωση σκύλου από τα χαλάσματα (βίντεο)