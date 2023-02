Οικονομία

ΑΑΔΕ: αντί για... φακούς και σχοινιά βρήκαν τόνους λαθραίων τσιγάρων (εικόνες)

Υπάλληλοι της Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου, αξιοποίησαν τα δεδομένα του συστήματος ανάλυσης κινδύνου και τον σκύλο ανιχνευτή.

Σε εντοπισμό και κατάσχεση 4.478.000 λαθραίων τσιγάρων προχώρησαν ελεγκτές του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».





Συγκεκριμένα, υπάλληλοι της Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου, αξιοποιώντας δεδομένα του συστήματος ανάλυσης κινδύνου και με τη συνδρομή σκύλου ανιχνευτή εντόπισαν το λαθραίο φορτίο σε 10 παλέτες, βάρους 4,5 τόνων, μέσα σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης του αεροδρομίου. Τα τσιγάρα ταξίδεψαν με φορτωτική διεθνών αερογραμμών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είχαν δηλωθεί στο Τελωνείο σαν φακοί και σχοινιά.





Τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν, ενώ το ποσό των δασμών και φόρων που αναλογεί και αντιπροσωπεύει την απώλεια εσόδων για το δημόσιο, προσδιορίστηκε στις 905.254,85 ευρώ.

