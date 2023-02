Τεχνολογία - Επιστήμη

Τραμπ: η Meta ξεκλειδώνει τους λογαριασμούς του σε Facebook και Instagram

Ο Τραμπ αποκτά πλέον πρόσβαση σε βασικές πλατφόρμες για την προσέγγιση ψηφοφόρων και τη συγκέντρωση πολιτικών κεφαλαίων ενόψει της νέας υποψηφιότητας του για τον Λευκό Οίκο.

Η εταιρεία Meta ανακοίνωσε ότι ήρε τον αποκλεισμό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Facebook και το Instagram, επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Άντι Στόουν, μετά τη διετή αναστολή του λογαριασμού του στον απόηχο της επίθεσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η Meta είχε αναφέρει τον Ιανουάριο ότι θα άρει την αναστολή του λογαριασμού του Τραμπ μέσα «στις επόμενες εβδομάδες» και θα επιβάλει αυξημένες ποινές αναστολής μεταξύ ενός μηνός και δύο ετών αν ο πρώην πρόεδρος παραβιάσει ξανά τις πολιτικές περιεχομένου στις πλατφόρμες.

Ο Τραμπ αποκτά πλέον πρόσβαση σε βασικές πλατφόρμες για την προσέγγιση ψηφοφόρων και τη συγκέντρωση πολιτικών κεφαλαίων ενόψει της νέας υποψηφιότητας του για τον Λευκό Οίκο το 2024. Είχε 23 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και 34 εκατομμύρια στο Facebook έως τον Ιανουάριο.

