Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: η ΑΕΚ “κατάπιε” τον Ολυμπιακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβάδισμα... τελικού για την ΑΕΚ που ισόπέδωσε τον Ολυμπιακό στην "Αγια Σοφιά".

Μια «ανάσα» από την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται η ΑΕΚ. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα εκμεταλλεύτηκε για ακόμα μία φορά την πανίσχυρη έδρα της και επικρατώντας 3-0 του Ολυμπιακού έκανε αποφασιστικό βήμα. Τα γκολ του αποψινού ημιτελικού στην ΟΠΑΠ Αρένα σημείωσαν οι Γκαρσία (3΄, 90+13΄-πέναλτι) και Σαμασέκου (28΄-αυτογκόλ). Χάρη σε αυτά, η Ένωση νίκησε τον Ολυμπιακό μετά από πέντε χρόνια και 16 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα δεδομένα στο ντέρμπι άλλαξαν από πολύ νωρίς. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε διπλό λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων από τους Παπασταθόπουλο, Βρουσάι, ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε σε θέση βολής και άνοιξε το σκορ. Οι πρωταθλητές προσπάθησαν να απαντήσουν αμέσως με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Γκάρι Ροντριγκες ο οποίος «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι στο 14΄. Η εξέλιξη αυτή ωφέλησε τους γηπεδούχους που ήταν πιεστικοί όσο έπρεπε και ταυτόχρονα προσεκτικοί για να μην κινδυνέψουν με ισοφάριση. Ο κορυφαίος παίκτης τους, Στίβεν Τσούμπερ, με εκπληκτική προσπαθεια στο 28΄, «άδειασε» Ντόι και Εμβιλά, ο Τζολάκης απέκρουσε, η μπάλα πήρε ύψος και ο Σαμασέκου την έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Όλα πήγαιναν στραβά για τον Ολυμπιακό και συνέχισαν και στο β΄ ημίχρονο, παρά τις διορθωτικές κινήσεις του Μίτσελ. Οι Φορτούνης, Ροντινέι έδωσαν ενέργεια στην ομάδα τους, που όμως δεν είχε την τύχη με το μέρος της. Στο 56΄ ο Ροντρίγκες είχε νέο δοκάρι σε σουτ μετά από σύγχυση στην περιοχη. Πέντε λεπτά αργότερα και ο Πέτρος Μάνταλος είδε τη μπάλα να βρίσκει το κάθετο δοκάρι σε μακρινό σουτ, σε φάση που ωστόσο φαινόταν να ελέγχει ο Τζολάκης.

Ο Ολυμπιακός «άγγιξε» το γκολ και στο 74΄ αλλά ο Στάνκοβιτς απέκρουσε το πλασέ του Μπακαμπου και στη συνέχεια ο Εμβιλά -που σκόραρε- ήταν σε θέση οφσάιντ. Στην εκπνοή του παιχνιδιού ο Ντόι έκανε ένα άτσαλο μαρκάρισμα στον Γκατσίνοβιτς μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι αφού επανεξέτασε τη φάση μέσω VAR. O Γκαρσία ήταν εύστοχος από τη «βούλα» και στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στην πρώτη της νίκη της ΑΕΚ επί των «ερυθρόλευκων» μετά από πέντε χρόνια. Η τελευταία φορά που τα είχε καταφέρει ήταν στις 7 Φεβρουαρίου 2018 (2-1), επίσης σε ματς κυπέλλου, στο ΟΑΚΑ.

Διαιτητής: Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβουνιό)

Κίτρινες: Γαλανόπουλος, Αραούχο - Βαλμπουενά

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Μήτογλου, Τζαβέλλας (74΄ Βίντα), Χατζισαφί, Γαλανόπουλος (64΄ Σιμάνσκι), Μάνταλος (84΄ Πινέδα), Ελίασον (83΄ Άμραμπατ), Τσούμπερ (65΄ Αραούχο), Γκατσίνοβιτς, Λιβάι Γκαρσία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Τζολάκης, Βρουσάι (46΄ Φορτούνης), Παπασταθόπουλος, Ντόη, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Σαμασέκου (46΄ Ροντινέι), Χουάνγκ (66΄ Βαλμπουενά), Γκάρι Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί (66΄ Μπακαμπού), Μπιέλ (39΄ Μπουτούτσι)

* Με επτά λεπτά καθυστέρηση ξεκίνησε ο αγώνες λόγω των... γνωστών καπνογόνων, ενώ διεκόπη ξανά για 2-3 λεπτά μετά το γκολ της ΑΕΚ, για τον ίδιο λόγο.

* Πολύ ωραία στιγμή στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, με τον Γκατσίνοβιτς να παίρνει αγκαλιά τον Σαμασέκου. Οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες στην Χόφενχαϊμ και ο άσος της ΑΕΚ ήθελε να παρηγορήσει τον χαφ του Ολυμπιακού για το αυτογκολ που πέτυχε.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία: Έλληνες κάτω από τα χαλάσματα στην Αντιόχεια (βίντεο)

“VINYΛΙΟ” για την αθάνατη Ελληνίδα μάνα την Παρασκευή

Συνολάκης: Γιατί ένας σεισμός 8,5 Ρίχτερ στην Ελλάδα είναι πιθανός (βίντεο)