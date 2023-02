Life

Πέθανε η Όλγα Δαλέντζα

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου της Ό΄λγας Δαλέντζα.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

"Η αγαπημένη μου φίλη και γλυκειά συνάδελφος που μαζί της έπαιξα τόσες φορές ερμηνεύοντας τον γιο της (φθάσαμε μέχρι Αυστραλία περιοδεύοντας), που λάμπρυνε το θέατρό μας με την παρουσία της, συνεργάτης του Μυράτ και της Λαμπέτη, και συνδημιουργός του θιάσου "Νέα Πορεία" του αείμνηστου Γιώργου Χαραλαμπίδη, που άφησε το στίγμα της με απίστευτους ρόλους γιαγιάς στην τηλεόραση (ποιος δεν θυμάται την Δροσούλα) η γλυκιά Όλγα Δαλέντζα ταξίδεψε σήμερα μακρυά μας... Τα τελευταία χρόνια κι ευτυχώς λίγο πριν ξεσπάσει ο κορωνοϊός την πείσαμε μιας κ ζούσε μόνη της με μεγάλα προβλήματά οράσεως να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Πειραιά όπου πέρασε ήσυχα αυτά τα χρόνια. Την Τετάρτη στη μία θα την αποχαιρετήσουμε από το κοιμητήριο του Βύρωνα."

