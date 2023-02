Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Τρένα: Αλλαγές σε δρομολόγια την Παρασκευή

Δείτε σε ποιες ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων προχωρά η Hellenic Train, λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Σε ακυρώσεις δρομολογίων προχωρά την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 η Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής.

