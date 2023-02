Οικονομία

Πλειστηριασμοί: Ο Άρειος Πάγος δίνει το “πράσινο φως” στα funds

Ανοίγει ο δρόμος για τους πλειστηριασμούς από τα funds, βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών αποφάνθηκε ότι οι διαχειριστές των funds που εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να ενεργούν δικαστικές πράξεις (να γίνονται διάδικοι) και να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς με τη δική τους επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι των funds.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία (56-9) και ακολούθησε την εισήγηση της αρεοπαγίτου Κανέλλας Τζαβέλα.

Ουσιαστικά οι Αρεοπαγίτες, όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι ανάβουν το πράσινο φως στα funds να πραγματοποιούν πλειστηριασμούς στο όνομα τους σε ακίνητα τα οποία έχουν αποκτήσει με εξαγορά.

Μετά την δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας, εκτιμάται ότι θα υπάρξει νέο τεράστιο κύμα πλειστηριασμών χιλιάδων «κόκκινων» οφειλετών.

Η δημοσίευση της απόφασης αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα.

Σε δήλωσή της η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, «Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Άρειος Πάγος με κατά πλειοψηφία απόφασή του έκρινε υπέρ της δυνατότητας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων να διενεργούν πλειστηριασμούς. Οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας ήταν ούτως ή άλλως πλήρως απελευθερωμένοι με πολιτική επιλογή και ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με τη δικαστική αυτή απόφαση -το σκεπτικό της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστό- στερούνται οι δανειολήπτες μίας δικονομικής δυνατότητας να παρεμποδίζουν υπό προϋποθέσεις την εκτέλεση πλειστηριασμού. Εξαρχής είχαμε τονίσει στην κυβέρνηση ότι το ζήτημα δεν αφορά μία δικονομικού τύπου διαφορά, αλλά ότι θα έπρεπε να έχει νομοθετήσει για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση επέμεινε στον πτωχευτικό της κώδικα με τον οποίο είχε καταργήσει κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας, ακόμη και των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας, ενώ άφησε εντελώς ανεξέλεγκτα τα funds να διενεργούν πλειστηριασμούς, χωρίς καν υποχρέωση προηγούμενης πρότασης ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Τις συνέπειες αυτών των πολιτικών επιλογών βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία που σαρώνεται από εκτεταμένο κύμα πλειστηριασμών. Και σαν να μην έφτανε αυτό, και οι μέχρι χθες ενήμεροι δανειολήπτες κινδυνεύουν πλέον με πλειστηριασμούς, καθώς με την έκρηξη των επιτοκίων αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της ΝΔ λειτουργεί ως ανέμελος παρατηρητής και εξαντλείται σε επικοινωνιακού τύπου διαρροές. Η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του τόπου δεσμεύεται ότι θα νομοθετήσει τόσο για την προστασία της πρώτης κατοικίας όσο και για ένα πλαίσιο πραγματικής δυνατότητας ρύθμισης των χρεών των πολιτών τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τις τράπεζες».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που λήφθηκε με ταχύτητα ασφαλιστικών μέτρων, ανοίγει διάπλατα το δρόμο στα funds για πλειστηριασμούς. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν καταναλωτές και επιχειρήσεις δεν απειλούνταν με τόσο μαζικούς πλειστηριασμούς. Ποτέ, όμως, δεν ήταν και τόσο απροστάτευτοι όσο σήμερα. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πλέον πίσω από έναν ανεπαρκή και αναποτελεσματικό εξωδικαστικό μηχανισμό*. Κανένας, άλλωστε, εξωδικαστικός μηχανισμός δεν μπορεί να καλύψει το κενό από την κατάργηση της προστασίας της κατοικίας και την εξάλειψη κάθε διαπραγματευτικής δύναμης των οφειλετών που η ίδια προκάλεσε. Κατόπιν αυτών, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταθέτει και πάλι τροπολογία στη Βουλή για την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς και τους εκβιασμούς των funds. Με καθορισμό χαμηλότερων δόσεων και σταθερό, χαμηλό επιτόκιο για τις ρυθμίσεις δανείων. Με επιδότηση από το δημόσιο των δόσεων αποπληρωμής για αποδεδειγμένα αδύναμους δανειολήπτες. Με προστασία της αγροτικής γης. Η αποδοχή της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από όλα τα κόμματα συνιστά πράξη ευθύνης απέναντι στους πολίτες».

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει: «Με μία θλιβερή πλειοψηφία (56-9) η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, η οποία μάλιστα ορίστηκε σε χρόνο - ρεκόρ, τάχθηκε υπέρ των funds. Χρησιμοποιώντας βέβαια τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣυΡιζΑ, προκειμένου να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων. Με αυτή την απόφαση ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για εκατοντάδες χιλιάδες κατασχέσεις σπιτιών Ελλήνων πολιτών από funds «αγνώστου διαμονής και μίας λίρας». Προκαλεί θλίψη ότι στον Άρειο Πάγο βρέθηκαν μόλις 9 ανώτατοι δικαστικοί επιπέδου Τερτσέτη και Πολυζωίδη. Η Ελληνική Λύση δεσμεύεται ότι θα ανατρέψει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας από Funds, όταν ο Ελληνικός λαός την εμπιστευθεί. Όσοι νομίζουν ότι θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων, να είναι βέβαιοι ότι θα έρθει η στιγμή που θα χάσουν τα λεφτά τους και θα βρεθούν κατηγορούμενοι».

