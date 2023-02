Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Αγωνία για ζευγάρι Ελλήνων στην Αντιόχεια

Κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που έχει καταρρεύσει στην Αντιόχεια βρίσκεται εγκλωβισμένο ζευγάρι Ελλήνων.

Κορυφώνεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων τόσο στην Τουρκία, όσο και στη Συρία, καθώς μπήκαμε στην πέμπτη μέρα μετά τον διπλό φονικό σεισμό, κάτι που εκ των πραγμάτων μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης και μάλιστα σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες.

Ανάμεσα στους εκατοντάδες χιλιάδες αγνοούμενους, βρίσκεται και ένα ζευγάρι Ελλήνων, στην περιοχή της Αντιόχειας. Η είδηση έγινε γνωστή όταν χθες, Πέμπτη, κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου, την πλησίασε συγγενείς του ζευγαριού.

Όπως μετάδωσε η Άννα Ανδρέου, ο άνδρας της έδειξε τα διαβατήρια των δύο ανθρώπων, της είπε τα ονόματά τους, ενώ της έδειξε και την επιστολή που είχε σταλεί στο υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, καθώς και την απάντηση.

Λίγο αργότερα, το ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονταν ότι, «η Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα ενημερώθηκε, από συγγενείς, ότι ζευγάρι Ελλήνων, με διπλή υπηκοότητα, αγνοείται στην πόλη της Αντιόχειας. Ευθύς μόλις της περιήλθε η σχετική πληροφορία ή Ελληνική Πρεσβεία ενημέρωσε τις τοπικές Αρχές και τα σωστικά συνεργεία. Οι προσπάθειες εντοπισμού τους συνεχίζονται».

Πρόκειται για ζευγάρι με διπλή υπηκοότητα και μόνιμη κατοικία την Αντιόχεια. Από τον άνδρα δεν έχουν δοθεί σημεία ζωής, μέχρι στιγμής, ενώ η φωνή της γυναίκας ακουγόταν συνεχώς να φωνάζει το όνομά του τις πρώτες ημέρες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε η Άννα Ανδρέου, στο σημείο ερευνών για το ζευγάρι έχει φτάσει η ΕΜΑΚ. Οι Τούρκοι διασώστες ολοκλήρωσαν τις έρευνες τους χθες, βγάζοντας από το εν λόγω κτήριο έναν νεαρό άνδρα. Μετά από αυτό, δεν άκουσαν άλλες φωνές από τα συντρίμμια και αποχώρησαν.

Ο γαμπρός της οικογένειας, που μίλησε με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, είπε πως, η ΕΜΑΚ βρίσκεται στο σημείο και θα ζητήσει ειδική άδεια να ξαναρχίσει την επιχείρηση, επειδή είναι Έλληνες, παρά το γεγονός ότι, θεωρείται λήξασα η υπόθεση απεγκλωβισμού.

