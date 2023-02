Κοινωνία

Σεισμός σε Τουρκία και Συρία - Μπαλάφας: Μετά την πέμπτη μέρα τελειώνει ο χρόνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο έμπειρος υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος μιλά στον ΑΝΤ1 για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Ζηλεύω τους συναδέλφους μου που είναι εκεί και θα ήθελα να είμαι κι εγώ δίπλα τους», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αθανάσιος Μπαλάφας, υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος και μέχρι πρότινος πυροσβέστης επί του πεδίου.

Κληθείς να περιγράψει τα συναισθήματα την ώρα της έρευνας και της διάσωσης είπε πως, «υπάρχει γκάμα των συναισθημάτων, αλλά εξαιτίας της εκπαίδευσής μας και του κρίσιμου της κατάστασης, διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου.

Νιώθεις ότι είναι δικοί σου, αλλά δεν το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα , τότε μπορεί να λυγίσεις και να μην είσαι αποτελεσματικός».

Όσο για τα κλάματα και τις αγκαλιές που είδαμε από τους άνδρες της ΕΜΑΚ μετά τη διάσωση του κοριτσιού στην Τουρκία, παραδέχθηκε πως «νιώθεις σαν να είναι δικοί σου άνθρωποι», αλλά «δεν βγάζεις συναίσθημα μόνο για τους ανθρώπους που σώζεις, αλλά και για τη δική σου πίεση».

«Δυστυχώς ναι, υπάρχει σύστημα διαλογής, που σε βοηθά να αποφασίσεις ποια επιλογή θα είναι καλύτερη δεδομένων των συνθηκών», απάντησε ερωτηθείς για το αν δίνεται προτεραιότητα σε ανθρώπους την ώρα της διάσωσης.

Τέλος, όσο αφορά στο περιθώριο επιβίωσης κάποιου ανθρώπου στα συντρίμμια είπε πως, «μετά την τέταρτη, πέμπτη μέρα θα αρχίσουν να δουλεύουν πιο γρήγορα, τελειώνει ο χρόνος, αδειάζει η κλεψύδρα», συμπληρώνοντας πως, «τώρα θα μπαίνουν πιο γρήγορα τα μηχανήματα γιατί ο χρόνος λιγοστεύει».

«Είναι τεράστια η κλίμακα της καταστροφής, και τα προβλήματα αρχίζουν τώρα», εκτίμησε καταλήγοντας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Ποια είναι κλειστά την Παρασκευή

Σεισμός στην Τουρκία: Πολίτες κατά Ερντογάν για αδιαφορία

Καιρός: Η “Μπάρμπαρα” φεύγει με βροχές, χιόνια και ισχυρούς ανέμους