Οικονομία

Γεωργιάδης - Λεχουρίτης: το μποϊκοτάζ, η ακρίβεια και ο καβγάς “στον αέρα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονη αντιπαράθεση είχαν στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ο Υπ. Ανάπτυξης και ο Πρόεδρος του ΙΝΚΑ για τις τιμές στα γαλακτοκομικά, το “καλάθι του νοικοκυριού” και τα μέτρα για τις τιμές.

«Ξεκινάμε από Δευτέρα το μποϊκοτάζ στα γαλακτοκομικά προϊόντα, γιατί πήραν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το τελευταίο διάστημα. Το μποϊκοτάζ είναι το έσχατο μέτρο του καταναλωτή να πιέσει για μείωση των τιμών», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος κάλεσε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων να στηρίξει την προσπάθεια των καταναλωτών.

Απαντώντας στον Πρόεδρο του ΙΝΚΑ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «Το Κράτος δεν μπορεί να συμμετάσχει ούτε να ενθαρρύνει το μποϊκοτάζ, απαγορεύεται από τον νόμο. Όντως, τα γαλακτοκομικά έχουν πάρει μεγάλη αύξηση, όχι αδικαιολόγητα όμως. Η τιμή του γάλακτος στον παραγωγό φέτος είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 25 ετών. Όταν ξεκίνησε η πληθωριστική κρίση όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, πολλοί κτηνοτρόφοι προτίμησαν να σφάξουν τα ζώα, παρά να διατηρήσουν την παραγωγή γάλακτος, καθώς αυξανόταν πολύ το κόστος και θα τους οδηγούσε σε χρεοκοπία. Μειώθηκε η παραγωγή, έμεινε ίδια η ζήτηση και έτσι αυξήθηκαν οι τιμές, καθώς λειτούργησε ο παγκόσμιος νόμος της προσφοράς και της ζήτησης».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «υπάρχει επώνυμο γάλα που πωλείται σε χαμηλές τιμές στο «Καλάθι του νοικοκυριού» και οι καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, μπορούν να το επιλέξουν».

Στην κριτική του εκπροσώπου της οργάνωσης καταναλωτών για επικοινωνιακά επιτυχημένο, αλλά πρακτικά μη ουσιώδες για τους πολίτες «Καλάθι του νοικοκυριού», ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε, στηριζόμενος σε ευρήματα έρευνας του ΙΕΛΚΑ, «Εμένα, τον δημιουργό του “Καλαθιού”, αν με ρωτήσεις θα σου πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος και ότι δεν φθάνει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά σαν αυτόνομο μέτρο είχε επιτυχία».

Σχετικά με άλλο εύρημα της έρευνας, όπου η πλειονότητα των καταναλωτών ζήτησε την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «Το κοινό σε αυτό κάνει λάθος. Δεν είναι λύση η μείωση του ΦΠΑ. Στην Ισπανία δεν πέρασε ούτε ένα λεπτό της μείωσης στους καταναλωτές και υπάρχει σκέψη να επανέλθει ο ΦΠΑ που μειώθηκε».

«Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει το προϊόν από το χωράφι στα 20 λεπτά και να φθάνει στην αγορά σε τιμή 1,80 ευρώ και να λέτε είναι φυσιολογικό; Σας λέμε ότι υπάρχει αισχροκέρδεια», είπε ο Πρόεδρος του ΙΝΚΑ.

Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε, αναφέροντας συγκεκριμένα προϊόντα και εταιρείες, είπε ότι επί μήνες παραμένουν στο «Καλάθι του νοικοκυριού», σε πολύ χαμηλές τιμές, είδη όπως μακαρόνια και αλεύρι, ενώ εσχάτως προστέθηκε και το κοτόπουλο σε χαμηλή τιμή.

Απαντώντας σε σχετικό σχόλιο του Γιώργου Λεχουρίτη για φθηνότερα προϊόντα σε άλλες χώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «Έρευνα σε 5.000 κωδικούς προϊόντων που έχει δείξει ότι η Ελλάδα είναι φθηνότερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνει ότι στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι χαμηλότερος από ότι σε άλλες χώρες».

«Να ξέρει ο κόσμος ότι κάνουμε ότι μπορούμε για την ακρίβεια και υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτό», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδήσεις σήμερα:

“DRAGONS’ DEN”: νέο ραντεβού σε νέα ημέρα και ώρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Σεισμός στην Τουρκία: Αγωνία για ζευγάρι Ελλήνων στην Αντιόχεια