Σεισμός Τουρκία: Διάσωση 17χρονου μετά από 94 ώρες στα συντρίμμια (βίντεο)

Συγκλονίζει η στιγμή που το παιδί βγαίνει και αγκαλιάζει την οικογένεια, αλλά και τη διασώστριά του.

Έναν 17χρονο που ήταν επί 94 ώρες κάτω από συντρίμμια κτηρίου στο Γκαζιαντέπ έβγαλαν το βράδυ της Πέμπτης οι Τούρκοι διασώστες.

Το παιδί βρισκόταν εκεί επί τέσσερις μέρες και απέξω ήταν μία διασώστρια, η οποία του μίλαγε συνέχεια για να μην κοιμηθεί.

«Έχω έναν γιο σαν κι εσένα», του είπε αγκαλιάζοντάς τον μόλις βγήκε έξω. «Σου ορκίζομαι, δεν κοιμήθηκα τέσσερις μέρες. Δεν κοιμήθηκα προσπαθώντας να σε βγάλω. Σε αγαπώ πολύ», του είπε.

Η μητέρα του και τα αδέρφια του ήταν εκεί για να τον αγκαλιάσουν, ενώ το πλήθος ζητωκραύγαζε κι εκείνη ευχαρίστησε τους διασώστες και τον Θεό, που έβλεπε πάλι το παιδί της.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο νεαρός είπε ότι, τις τελευταίες μέρες έπινε τα ούρα του για να επιβιώσει.

Ήταν παγιδευμένος στο υπόγειο διαμέρισμα του κτηρίου και δεν είχε χώρο για να κινηθεί.

Όταν άρχισαν τα μηχανήματα να σκάβουν, αναζητώντας επιζώντες, πανικοβλήθηκε και κινήθηκε. Τότε τον άκουσαν.

Ήταν οι τελευταίες προσπάθειες των διασωστών για να βρουν επιζώντας μετά το σεισμό που έπληξε Τουρκία και Συρία την περασμένη Δευτέρα.

Πάνω από 21.000 νεκροί, εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες

Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια μειώνονται σήμερα περίπου 100 ώρες αφού ένας φονικός σεισμός έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 21.600 ανθρώπων, σε μια από τις χειρότερες καταστροφές που έχουν σημειωθεί στην περιοχή εδώ και έναν αιώνα.

Ένα πρώτο κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας, που αποτελείται από έξι φορτηγά, πέρασε χθες, Πέμπτη, στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές της βόρειας Συρίας από το συνοριακό πέρασμα Μπαμπ αλ Χάουα.

Η βοήθεια αυτή, που αποτελείται από κουβέρτες, σκηνές, ηλιακές λάμπες, υλικό διάσωσης και στρώματα, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες τουλάχιστον 5.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Η οργάνωση Λευκά Κράνη, οι διασώστες που δραστηριοποιούνται στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές της Συρίας, εξέφρασαν την «απογοήτευσή τους», εκτιμώντας ότι αυτή η βοήθεια δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν προκύψει μετά τον σεισμό και κυρίως δεν βοηθούν όσους αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

Dalaa and Bara'a are two girls who spent hours under the rubble of their destroyed home in the city of Jandiris, north of #Aleppo. Our teams arrived and rescued them yesterday, Wednesday, February 8th.#Syria #earthquake pic.twitter.com/UCPVAUAaOP