NBA: Οι Μπακς και ο Αντετοκούνμπο νίκησαν τους Λέικερς

Μεγάλη νίκη για την ομάδα του “Greek Freak” κόντρα σε αυτήν του Λεμπρόν Τζέιμς.

Μπορεί το Λος Αντζελες να είχε βάλει τα γιορτινά του για να τιμήσει τον Λεμπρόν Τζέιμς, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάλασε το πάρτι του «βασιλιά». Ο Έλληνας σούπερ σταρ με μία νέα μεγαλειώδη εμφάνιση οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 115-106 επί των Λέικερς. Ο χαρισματικός σταρ του Μιλγουόκι σημείωσε 38 πόντους και 10 ριμπάουντ σε μία ακόμα μεγάλη εμφάνιση. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κρις Μίντλετον με 22 πόντους, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να προσθέτει 18 πόντους.

Για τους Λέικερς, ο Ντένις Σρούντερ είχε 25 πόντους και 12 ασίστ, ο Άντονι Ντέιβις 23 πόντους και 16 ριμπάουντ και ο Όστιν Ριβς 18 πόντους. Αυτή ήταν η ένατη συνεχόμενη νίκη για τους Μπακς

Ο ΛεμπτόνΤζέιμς δεν αγωνίστηκε, καθώς βραβεύτηκε από τους Λέικερς. Ο θρύλος της ομάδας, Τζέιμς Γουόρθι, αποθέωσε τον πρώτο σκόρερ στην Ιστορία του ΝΒΑ, λέγοντας μεταξύ άλλων: "Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις για να περιγράψει κάποιος το ταξίδι σου. Είσαι ένα παιδί από το Οχάιο, που είχε μία αποστολή. Η πειθαρχία σου, οι θυσίες σου και η προσήλωσή σου στην δουλειά σου και το παιχνίδι είναι ασύγκριτη.

Χαιρόμαστε που έσπασες το ρεκόρ με την φανέλα των Λέικερς και δεν μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε αρκετά για αυτό που είσαι και αυτά που έχεις κάνει εντός και εκτός παρκέ, με το σχολείο σου και τις επιχειρήσεις σου".

Από την πλευρά του ο Λεμπρόν Τζέιμς εμφανώς συγκινημένος δήλωσε: "Δεν θα μπορούσα να κάνω αυτά που κάνω κάθε βράδυ αν δεν είχα την στήριξη της οικογένειάς μου να κάνω αυτά που μπορώ. Δεν θα στεκόμουν εδώ, δεν θα μπορούσα να εμπνεύσω τόσους πάικτες σε όλο τον κόσμο χωρίς την δική μου βασική πεντάδα: Την μητέρα μου, την σύζυγό μου και τα τρία παιδιά μου. Ονειρευόμουν κάθε μέρα να παίξω στο ΝΒΑ και να αποτελέσω έμπνευση για κόσμο. Να πασάρω χωρίς να κοιτάζω όπως ο Μάτζικ, να σουτάρω fade away σουτ όπως ο Τζόρνταν, να ντριμπλάρω σαν τον Άιβερσον, να έχω άφρο και να καρφώνω σε διαγωνισμό καρφωμάτων όπως ο Κόμπι. Θαύμαζα τόσους αθλητές στο ταξίδι μου, που μου έδωσαν έμπνευση και άφησαν να μην πεθάνει το όνειρό μου. Από το Γυμνάσιο κι έπειτα ήξερα ότι έπρεπε πάντα να τα δίνω όλα, επειδή ήξερα ότι μπορεί κάπου να υπάρχει ένα παιδί που ψάχνει μία έμπνευση και ήλπιζα να του το δώσω αυτό εγώ. Είναι σουρεαλιστικό να βλέπω στον πίνακα ότι είμαι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ξέρω ότι δεν έκλεψα ποτέ στο μπάσκετ. Η πραγματική MVP για εμένα είναι η σύζυγός μου. Η οικογένειά μου είναι τα πάντα για εμένα. Εσείς, οι φίλοι των Λέικερς, έχετε γίνει το σπίτι μου τα τελευταία χρόνια. Είστε απίστευτοι και όποτε μπαίνω στο παρκέ καταλαβαίνω τι σημαίνει να εκπροσωπεί κάποιος τους Λέικερς. Σας ευχαριστώ πολύ."

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο - Ντένβερ 115-104

Ατλάντα - Φοίνιξ 116-107

Μπρούκλιν - Σικάγο 116-105

ΛΑ Λέικερς - Μιλγουόκι 106-115

