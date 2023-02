Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ενώπιος Ενωπίω” - Κριμιζής: Η Γη και η ημερομηνία λήξης, τα UFO και ο εποικισμός στον Άρη

Ο κορυφαίος διαστημικός επιστήμονας αποκάλυψε τα μυστήρια του σύμπαντος, ενώ απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες.



Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχτηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή. Ο κορυφαίος διαστημικός επιστήμονας, που διετέλεσε επικεφαλής της NASA και σχεδίασε και υλοποίησε δεκάδες διαστημικές αποστολές, αποκάλυψε τα μυστήρια του σύμπαντος, ενώ απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Ακόμα έδωσε απαντήσεις σχετικά με όσα λέγονται για τα UFO και τους εξωγήινους, καθώς και για το πόσο χρόνο ζωής έχει η Γη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Ο σπουδαίος επιστήμονας τόνισε ότι η Γη έχει ημερομηνία λήξης, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί είναι… μακριά.

«Οπωσδήποτε υπάρχει ημερομηνία λήξης, η οποία είναι πολύ μακριά, 2-3 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα το ανθρώπινο είδος έχει δυσκολία να διαρκέσει, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια χρόνια, διότι είμαστε εχθροί του εαυτού μας. Τα δεδομένα δεν είναι ευχάριστα», είπε ο διακεκριμένος καθηγητής.



Πρόσθεσε: «Αναφερθήκατε ήδη στην κλιματική αλλαγή, που είναι γεγονός. Αυτό είναι μια θανατηφόρα απειλή για το ανθρώπινο είδος. Είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι όταν η ανθρωπότητα φτάσει στο χείλος του γκρεμού, έχει μια εφευρετικότητα, που πιστεύω ότι η τεχνολογία μπορεί να μας σώσει, αλλά αυτό δεν είναι απολύτως σίγουρο. Το δεύτερο είναι το να γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος. Αυτό θα είναι οπωσδήποτε καταστροφικό για την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό νομίζω ότι η ημερομηνία λήξης είναι δύσκολη να την προβλέψει κανείς, διότι εξαρτάται από εμάς.



Η ημερομηνία λήξης του πλανήτη εξαρτάται από τον ήλιο. Γνωρίζοντας για τη ζωή και τον θάνατο των αστέρων, τον ήλιο, στη δική μας περίπτωση υπολογίζεται 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ζωής. Άρα έχουμε 2-3 δισεκατομμύρια ακόμα πριν γίνει η τελική έκρηξη, η οποία θα διαλύσει τους εσωτερικούς πλανήτες και θα γίνει μια Supernova, πιθανόν».

«Στατιστικά υπάρχει ζωή αλλού»

«Στατιστικά υπάρχει ζωή αλλού. Έχουμε ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις», ανέφερε ο κ. Κριμιζής. «Αρχίζουμε από κοντά, από το ηλιακό μας σύστημα. Τώρα υπάρχει υψηλόβαθμη γνώση για το δικό μας ηλιακό σύστημα. Και ξέρετε, ο δικό μας γαλαξίας ένας από δύο τρισεκατομμύρια γαλαξίες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 43 δισεκατομμύρια πλανήτες οι οποίοι έχουν παρόμοιες συνθήκες με την γη», είπε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Σε μια παρατήρηση σε εξωπλανήτη βρέθηκαν υδρατμοί. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως υπάρχει νερό σε εξωπλανήτες. Ξέρετε, το σύνθημα της εξερεύνησης πλανητικού μας συστήματος που είχαμε τοποθετήσει, ήταν, “κοιτάξτε το νερό”. Γιατί το νερό είναι η ζωή. Το ξέραμε για την γη, αλλά δεν γνωρίζαμε που αλλού υπάρχει.

Έκτοτε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει νερό στον Δία, υπάρχουν ωκεανοί στα φεγγάρια του Δία, υπάρχουν ωκεανοί στα φεγγάρια του Κρόνου, υπάρχει νερό στις ατμόσφαιρες των απωτέρων πλανητών, ακόμη και παγωμένο νερό στον Πλούτωνα. Το εξερευνήσαμε μόλις πριν από 7 χρόνια για πρώτη φορά και υπάρχουν παγωμένες λίμνες. Το νερό ότι υπάρχει παντού.



Άρα αυτό, μας δείχνει πως υπάρχει ζωή κι αλλού, αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε αν υπάρχει έλλογη ζωή, γιατί θα πρέπει να σκεφτόμαστε τις αποστάσεις.



Νομίζαμε ότι όριο του γαλαξία ήταν στα 750 εκατομμύρια χλμ., μέχρι εκεί που είναι ο Δίας. Με το “Voyager” βρήκαμε ότι είναι στα 18,2 δισεκατομμύρια χλμ, έπειτα από 35 χρόνια. Δηλαδή από το 1977 που ταξιδεύει το διαστημόπλοιο σε 71000 χλμ την ώρα και μετά από 23 χρόνια που περάσαμε τον τελευταίο μεγάλο πλανήτη, που είναι ο Ποσειδώνας και να μπούμε στον γαλαξία».



Υπάρχουν εξωγήινοι;



«Δεν πιστεύω στα UFO. Η απάντηση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και παρατηρήσεις. Όσες φορές υπήρξαν επιστημονικά δεδομένα με παρατηρήσεις και όργανα απεδείχθη ότι ήταν οπτικές απάτες. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, ότι πριν υπάρξει η ανθρωπότητα, τα τελευταία 2-3 εκατομμύρια χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα ο πολιτισμός μας είναι τις τελευταίες εκατονταετίες, ότι πιθανόν να μην πέρασε κάποιο διαστημόπλοιο, αλλά αυτά που ξέρουμε για τις παρατηρήσεις, λένε ότι δεν υπήρξε ποτέ μια παρατήρηση από εξωγήινο», είπε ο κ. Κριμιζής.





Η ιστορία για την πτώση αεροσκάφους και τους… εξωγήινους

«Θα σας πω ένα περιστατικό δίχως ονόματα», είπε και πρόσθεσε: «Κάποιος, φοβερός πιλότος έκανε πειράματα με αεροπλάνα που είχαν μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή του ήχου. Οι πιλότοι, γιατί ήταν δύο, αποφάσισαν να δουν αν η εξάτμιση ήταν ολική καύση ή περιείχε ακόμη άκαυτο υλικό.



Λένε “εε εντάξει δεν βάζουμε μία σπίθα για να δούμε;”. Έβαλαν τη σπίθα, έγινε έκρηξη… ευτυχώς μπόρεσαν και άνοιξαν τα αλεξίπτωτα και έπεσαν στη γη.



Όταν το πήρε είδηση η υπηρεσία, έκλεισε όλη την περιοχή του Νέου Μεξικού. Κι εκεί, βγήκε η φήμη ότι έπεσαν εξωγήινοι. Τότε η κυβέρνηση αποφάσισε να το συγκαλύψει».



Ο εποικισμός στον Άρη και το σχόλιο για τον Έλον Μασκ



Σχετικά με το αν είναι εφικτός ο εποικισμός στον πλανήτη Άρη, ο επιστήμονας, απάντησε: «Θεωρητικά, είναι δυνατόν. Πρακτικά, ο εποικισμός, που συζητείται κυρίως για τον Άρη δεν είναι εφικτός. Η επίσκεψη και εξερεύνηση με μια ανθρώπινη αποστολή είναι ένα άλλο πράγμα. Αν και σήμερα, με τα ρομποτικά διαστημόπλοια μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από το ανθρώπινο πλήρωμα».

«Αλλά θα είναι μια εξερεύνηση, δεν θα είναι ένας εποικισμός, όπως έχει πει ο κύριος Μασκ. Δεν είναι σοβαρός σε αυτό το θέμα. Τον έχω ακούσει προσωπικά. Μάλιστα με έναν συνάδελφο καθόμασταν και του λέω για ρώτησε τον “Τι άμυνα έχει ένα διαστημόπλοιο αν γίνει μια ηλιακή έκρηξη και τα πρωτόνια που ξεπερνούν 2 εκατοστά το ατσάλι, αρχίζουν και χτυπούν τους αστροναύτες και τις αστροναύτισσες στο πλήρωμα;”. Σκέφτηκε λιγάκι και είπε “Θα στρέψουμε το διαστημόπλοιο στην κατεύθυνση του ήλιου κι έτσι δεν θα μας πιάσει”. Αυτό είναι μια τεράστια ανοησία. Δεν έχει συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες του» σχολίασε ο κ. Κριμιζής.

