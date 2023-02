Υγεία - Περιβάλλον

Ελληνικό: Θεματικό Πάρκο για ΑΜΕΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στην συμφωνία χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του θεματικού πάρκου, που θα ειναι προσβάσιμο και πλήρως λειτουργικό για άτομα με αναπηρίες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της, «Η Περιφέρεια Αττικής θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ειδικού θεματικού πάρκου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ΑΜΕΑ. Το πάρκο βρίσκεται δίπλα από το κτιριακό συγκρότημα των ΑμεΑ 9.000 τετραγωνικών μέτρων στο παλαιό αεροδρόμιο Ελληνικού. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, αφού ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης Γ. Κωνσταντάτο για τη σχετική πρόταση και τη μελέτη η οποία έχει καταρτιστεί, δεσμεύθηκε να συμβάλει η Περιφέρεια στην ανέγερση του Πάρκου και την εξασφάλιση του εξειδικευμένου εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για να μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο από άτομα με ειδικές ανάγκες, όσο και από το σύνολο των πολιτών.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται κοντά σε σταθμό του Μετρό, θα μπορεί να αξιοποιηθεί από ενδιαφερομένους όλης της Αττικής. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Χ. Θεοδωρόπουλος και ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Α. Καλογερόπουλος. Ο κ. Πατούλης ζήτησε να συνεργαστούν με το Δήμαρχο κ. Κωνσταντάτο και τα στελέχη των υπηρεσιών του δήμου προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος του έργου θα ανέλθει περίπου στα 2 εκατ. ευρώ.

Ο Γ. Πατούλης αφού υπογράμμισε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει σε θέματα που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πάρκο εμβληματικού χαρακτήρα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ΑΜΕΑ όλης της Αττικής. Στην συνέχεια επισήμανε ότι οφείλουμε να αποκτήσουμε συνείδηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ και να συμβάλουμε έμπρακτα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Οφείλουμε να διασφαλίζουμε καθημερινά την αυτόνομη, ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση και συμμετοχή τους σε κάθε έκφανση της ζωής. Κοινό μας στοίχημα, λοιπόν, είναι κανένα άτομο με αναπηρία ή χρόνια νόσο να μην μείνει στο περιθώριο της ζωής». Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γ. Κωνστατάτος, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την άμεση ανταπόκριση επισημαίνοντας ότι οι γνώσεις του στα αυτοδιοικητικά ζητήματα συμβάλλουν καθοριστικά προκειμένου να αντιμετωπιστούν σημαντικά ζητήματα στην Αττική.

Σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επεσήμανε «Σήμερα δεχτήκαμε μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα τον Χρ. Θεοδωρόπουλο, τον δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης Γ. Κωνσταντάτο για να συζητήσουμε ζητήματα που άπτονται της φιλοξενίας παιδιών και ατόμων με αναπηρία για να μπορέσουμε μέσα από αυτό το εμβληματικό έργο που γίνεται για το σπίτι των ΑμεΑ, των αναπήρων παιδιών, να δημιουργηθεί δίπλα και ένας μεγάλος χώρος φιλοξενίας, παιδική χαρά, χώρος αθλητισμού κλπ. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει από τον Γιάννη τον Κωνσταντάτο δείχνει ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και ώριμη πρόταση. Με ευαισθησία και ιδιαίτερη μέριμνα, δρομολογήσαμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό το σχέδιο που έλειπε από την Αττική μας και γι' αυτό και το στηρίζουμε και το χρηματοδοτούμε. Σύντομα θα είμαστε στη θέση να ανοίξουμε τις πύλες του σημαντικού αυτού έργου για τα παιδιά μας. Θέλω να συγχαρώ τον δήμαρχο, που συμβάλλει συνεχώς και καθοριστικά στο να σχεδιάζει, να διαμορφώνει και να αλλάζει το δήμο του. Μια περιοχή της Αττικής που είχε ανάγκη για να αλλάξει εδώ και δεκαετίες. Προχωράμε. Το μέλλον είναι μπροστά μας».

Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος είπε «Είχαμε μία συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη ένα καλό φίλο του δήμου μας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι όταν έχεις έναν αυτοδιοικητικό δίπλα σου που έχει περάσει από τα γρανάζια και τους μηχανισμούς της αυτοδιοίκησης και τα χειρίζεται καλύτερα από όλους, με πολύ λίγες λέξεις κατάλαβε, κατανόησε και ενέκρινε ένα πολύ οραματικό σχέδιο που συζητήσαμε και δεν αφορά οποιουσδήποτε, αλλά ίσως το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας, τους ανθρώπους που μας χρειάζονται περισσότερο από όλους στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν και δεν είναι άλλες από τα παιδιά και τους συλλόγους με άτομα με ειδικές ανάγκες. Θέλω να ευχαριστήσω τον ίδιο, τις υπηρεσίες της περιφέρειας και τον Αντιπεριφερειάρχη γιατί αμέσως κατανόησαν την αναγκαιότητά του έργου. Ένα κτίριο σαν κτίριο από μόνο του δεν λέει τίποτα αν δεν έχει και τις αθλητικές υποδομές και τις ψυχαγωγικές, για να υποστηρίξουν αυτά τα παιδιά. Έρχονται λοιπόν πολύ καλά νέα για τα παιδιά της Αττικής τα παιδιά των ΑΜΕΑ, τους συλλόγους των ΑΜΕΑ με τη συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου. Η Αυτοδιοίκηση ενωμένη, παράγει αποτελέσματα».

Το έργο

Η πρόταση αφορά ένα χώρο περίπου 30 στρεμμάτων δίπλα από το κτιριακό συγκρότημα που κατασκευάζεται μετά από προγραμματική του δήμου και της Lamda Development, και αναμένεται να παραδοθεί το καλοκαίρι. Οι εγκαταστάσεις 9000 τμ, θα περιέχουν πισίνες, θεραπευτήρια που θα μπορούν να στεγάσουν τουλάχιστον 500 παιδιά ΑμεΑ αλλά και τους ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό θα πρόκειται για ένα θεματικό πάρκο ΑΜΕΑ στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου».

Ειδήσεις σήμερα:

“DRAGONS’ DEN”: νέο ραντεβού σε νέα ημέρα και ώρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Σεισμός στην Τουρκία: Αγωνία για ζευγάρι Ελλήνων στην Αντιόχεια