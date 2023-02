Τοπικά Νέα

Δράμα - Βιασμός 20χρονης: Σύλληψη μετά την καταγγελία φρίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλόνισε η κοπέλα, περιγράφοντας στους αστυνομικούς όσα υποστηρίζει ότι βίωσε. Συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται να την βίασε, μέσα σε επαγγελματικό χώρο.

Η καταγγελία για βιασμό κινητοποίησε άμεσα τους αστυνομικούς στην Δράμα, οι οποίοι μέσα σε λίγη ώρα, προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα που υπέδειξε η 20χρονη, που έκανε την καταγγελία.

Ο βιασμός έγινε σε χώρο εμπορίας ξυλείας, στη Δράμα, όπως υποστηρίζει η κοπέλα, που πήγε σε κακή κατάσταση στο Αστυνομικό Τμήμα για να κάνει την καταγγελία.

Ο άντρας που υπέδειξε συνελήφθη λίγες ώρες μετά και αρνείται τα πάντα.

Φως αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, που θα διενεργηθεί εντός της ημέρας.

H 20χρονη, γύρω στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Προσοτσάνης και κατήγγειλε ότι συναντήθηκε με έναν 41χρονο, ο οποίος την μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε χώρο εμπορίας ξυλείας, όπου εργάζεται ο άνδρας. Εκεί την ακινητοποίησε με τα χέρια του και όπως είπε η κοπέλα, την βίασε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» έπειτα από έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε περίπου στις δέκα το βράδυ της Πέμπτης και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ παραγγέλθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση της 20χρονης.

Ειδήσεις σήμερα:

Βαγγόπουλος: Ο Φιλιππίδης εκλιπαρούσε για να μην πάει στην φυλακή (βίντεο)

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Σεισμός 1999: Η Λένα Λιάγκουρα περιγράφει τη διάσωσή της από τη Ρικομέξ