Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις του τριημέρου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

Με καλά νέα για… την άλλη εβδομάδα, ξεκίνησε η Λίτσα Πατέρα, την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις της, το πρωί της Παρασκευής, στην εκπομπή «Το Πρωινό», στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «στις 14-15 του μηνός, που είναι του Αγίου Βαλεντίνου, η Αφροδίτη θα αγγίξει τον Ποσειδώνα και θα έχουμε πολλούς έρωτες. Αυτά θα τα δούμε όμως την άλλη εβδομάδα».

Για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «Ο Ερμής αλλάζει ζώδιο, περνάει στον Υδροχόο και θα είμαστε λίγο πιο μελαγχολικοί αυτόν τον καιρό. Όμως, με τον Υδροχόο θα έχουμε μια ανεξάρτητη και προοδευτική σκέψη».

«Το Σαββατοκύριακο η Σελήνη είναι στον Ζυγό, είναι καλή η Σελήνη για να δούμε πρόσωπα της οικογένειας, να κάνουμε παρέα», σημείωσε η αστρολόγος της εκπομπής.

Αμέσως μετά, έχοντας την Μαρία Κορινθίου κοντά της, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





