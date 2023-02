Οικονομία

Πλειστηριασμοί: Κόντρα μετά το “πράσινο φως” στα funds

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Αρείου Πάγου που δίνει το “πράσινο φως” στα funds. Τι λέει η κυβέρνηση, τι υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Για υποκρισία έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στις επικρίσεις κατά της κυβέρνησης μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ανοίγει το δρόμο για πλειστηριασμούς ακινήτων που ανήκουν σε funds.

Ο κ. Οικονόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρώτα από όλα είναι μια απόφαση στο ανώτατο επίπεδο της Δικαιοσύνης. Δεύτερον, να θυμίσουμε: Ποιος νομοθέτησε τους servicers και ποιος τους έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν πλειστηριασμούς; Ήταν η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι νόμοι ΣΥΡΙΖΑ που νομοθέτησαν τους servicers, αυτές τις εταιρείες και τους έδωσαν και τη δυνατότητα να κάνουν πλειστηριασμούς.

Η κατοικία και κυρίως η πρώτη κατοικία είναι ιερό πράγμα για τον Έλληνα και για τον οποιοδήποτε και η Πολιτεία οφείλει να εξαντλεί κάθε δυνατότητα προκειμένου να μην βγαίνουν τα σπίτια του κόσμου σε πλειστηριασμό, σε δύο βραχίονες. Ο πρώτος, να έχεις μια οικονομία, που να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν εισόδημα, να δουλεύουν, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, να στηρίζονται σε άλλες υποχρεώσεις που δημιουργεί η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Και δεύτερον, να τους έχεις και μια σειρά από εργαλεία, που θα τους προστατεύουν από το τελευταίο στάδιο, το έσχατο, να μην βγει το σπίτι τους στον πλειστηριασμό. Και στους δύο αυτούς πυλώνες έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να γίνεται. Θα συνεχίσει να γίνεται και προσπάθεια στήριξης σε επίπεδο οικονομίας -να μπορεί ο άλλος να έχει εισόδημα, να τα φέρνει βόλτα- αλλά και να αξιοποιεί τα εργαλεία των εξωδικαστικών συμβιβασμών, των κανονισμών, έτσι ώστε να μην φτάνει το σπίτι του πολίτη και κυρίως, η πρώτη κατοικία να βγαίνει σε πλειστηριασμό.»

Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης να αναστείλει άμεσα με ΠΝΠ πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ως τις εκλογές

«Η ελληνική κοινωνία απειλείται από ένα γενικευμένο κύμα εκατοντάδων χιλιάδων πλειστηριασμών εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του.

«Με την κατάργηση κάθε προστασίας της πρώτης κατοικίας, με τον πτωχευτικό νόμο, με τον αποτυχημένο εξωδικαστικό και το σχέδιο «Ηρακλής», η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια οριακή συνθήκη για χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει: «καλώ τον κ. Μητσοτάκη άμεσα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να αναστείλει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές».

Υπογραμμίζει, τέλος, ότι «η πρώτη νομοθετική πράξη της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών για όλους τους πολίτες».

Στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφέροντας τα εξής: Η σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κ. Τσίπρα, επιβεβαιώνει το νόμο 4354/2015, που ψηφίστηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε τη χώρα και εσείς ήσασταν πρωθυπουργός. Για αυτό στο λήμμα «πολιτικός φαρισαϊσμός» θα έπρεπε να εμφανίζεται η εικόνα του κ. Τσίπρα, του ανθρώπου που έταζε θησαυρούς και παρέδωσε άνθρακες. Όχι μόνο για αυτό, αλλά και για πολλά ακόμη. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν 30.000 πλειστηριασμοί, εισήχθησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί προς διευκόλυνση των δανειστών, νομοθετήθηκε η πώληση των δανείων σε funds δίχως προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη, κατέστη ιδιώνυμο το αδίκημα παρεμπόδισης πλειστηριασμού και καταργήθηκε οριζόντια (Φεβρουάριος 2019) η προστασία της πρώτης κατοικίας. Η «διαχείριση» του προβλήματος των κόκκινων δανείων από τον ΣΥΡΙΖΑ εκτόξευσε τα κόκκινα δάνεια (σε ποσοστό περίπου στο 43,5% του συνόλου των δανείων), και άφησε τους δανειολήπτες επί ξύλου κρεμάμενους, αφού πρώτα τους δημιούργησε την αίσθηση της πλήρους απαλλαγής από τα χρέη τους.

Αντίθετα, η Κυβέρνησή μας έχει θεσπίσει δυνατότητες προστασίας και αναστολής πλειστηριασμών για την προστασία της ιδιαίτερα ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ευάλωτων οφειλετών. Βασικοί πυλώνες των δυνατοτήτων αυτών είναι η κρατική επιδότηση των δόσεων των ευάλωτων δανειοληπτών, η αναστολή μέτρων των πιστωτών για όσους εντάσσονται στο πρόγραμμα και, φυσικά, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Μέσω του μηχανισμού αυτού έχουν ήδη ρυθμιστεί οφειλές ύψους 1,08 δις για πάνω από 3300 νοικοκυριά, ενώ τράπεζες και διαχειριστές απαιτήσεων έχουν πραγματοποιήσει διμερείς ρυθμίσεις συνολικού ύψους 27 δισ. ευρώ για μη-εξυπηρετούμενα δάνεια πάνω από 590.000 δανειοληπτών.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει με συνέπεια, μεθοδικότητα και κοινωνική ευαισθησία το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Ό,τι κι αν προσπαθεί σήμερα να πει ο κ. Τσίπρας, δεν μπορεί να ξαναξεγελάσει τους πολίτες.

Σε δήλωσή της η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, αναφέρει: «Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Άρειος Πάγος με κατά πλειοψηφία απόφασή του έκρινε υπέρ της δυνατότητας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων να διενεργούν πλειστηριασμούς. Οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας ήταν ούτως ή άλλως πλήρως απελευθερωμένοι με πολιτική επιλογή και ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με τη δικαστική αυτή απόφαση -το σκεπτικό της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστό- στερούνται οι δανειολήπτες μίας δικονομικής δυνατότητας να παρεμποδίζουν υπό προϋποθέσεις την εκτέλεση πλειστηριασμού. Εξαρχής είχαμε τονίσει στην κυβέρνηση ότι το ζήτημα δεν αφορά μία δικονομικού τύπου διαφορά, αλλά ότι θα έπρεπε να έχει νομοθετήσει για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση επέμεινε στον πτωχευτικό της κώδικα με τον οποίο είχε καταργήσει κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας, ακόμη και των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας, ενώ άφησε εντελώς ανεξέλεγκτα τα funds να διενεργούν πλειστηριασμούς, χωρίς καν υποχρέωση προηγούμενης πρότασης ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Τις συνέπειες αυτών των πολιτικών επιλογών βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία που σαρώνεται από εκτεταμένο κύμα πλειστηριασμών. Και σαν να μην έφτανε αυτό, και οι μέχρι χθες ενήμεροι δανειολήπτες κινδυνεύουν πλέον με πλειστηριασμούς, καθώς με την έκρηξη των επιτοκίων αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της ΝΔ λειτουργεί ως ανέμελος παρατηρητής και εξαντλείται σε επικοινωνιακού τύπου διαρροές. Η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του τόπου δεσμεύεται ότι θα νομοθετήσει τόσο για την προστασία της πρώτης κατοικίας όσο και για ένα πλαίσιο πραγματικής δυνατότητας ρύθμισης των χρεών των πολιτών τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τις τράπεζες».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωση του αναφέρει τα εξής: Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι το μόνο κόμμα, που το 2010 απέναντι στην πιο σκληρή τρόικα, διασφάλισε νομοθετικά την προστασία της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την πόρτα στα funds και η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια κατάργησε εντελώς το πλαίσιο προστασίας.

Σήμερα, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει ο δρόμος για μαζικούς πλειστηριασμούς. Σε μια περίοδο όπου ήδη η κοινωνία πληρώνει ακριβά τον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση.

Γι’ αυτό καταθέτουμε εκ νέου τροπολογία στη Βουλή για την προστασία της κύριας κατοικίας με επαναφορά του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010 με επικαιροποιημένα κριτήρια. Για να μπει τέλος στην ασυδοσία των εταιρειών διαχείρισης δανείων και να προστατευτούν όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη.

Διεκδικούμε την προστασία της αγροτικής γης και καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Με βιώσιμη λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο αλλά και 120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, με “κούρεμα” οφειλής εφόσον τηρείται η ρύθμιση.

Καλώ την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδεχτούν και να ψηφίσουν τη νομοθετική πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Είναι η ελάχιστη οφειλόμενη πράξη ευθύνης. Έχουμε χρέος να δώσουμε στους αδύναμους δανειολήπτες, που δεν άντεξαν για λόγους αντικειμενικών συνθηκών, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που λήφθηκε με ταχύτητα ασφαλιστικών μέτρων, ανοίγει διάπλατα το δρόμο στα funds για πλειστηριασμούς. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν καταναλωτές και επιχειρήσεις δεν απειλούνταν με τόσο μαζικούς πλειστηριασμούς. Ποτέ, όμως, δεν ήταν και τόσο απροστάτευτοι όσο σήμερα. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πλέον πίσω από έναν ανεπαρκή και αναποτελεσματικό εξωδικαστικό μηχανισμό*. Κανένας, άλλωστε, εξωδικαστικός μηχανισμός δεν μπορεί να καλύψει το κενό από την κατάργηση της προστασίας της κατοικίας και την εξάλειψη κάθε διαπραγματευτικής δύναμης των οφειλετών που η ίδια προκάλεσε. Κατόπιν αυτών, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταθέτει και πάλι τροπολογία στη Βουλή για την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς και τους εκβιασμούς των funds. Με καθορισμό χαμηλότερων δόσεων και σταθερό, χαμηλό επιτόκιο για τις ρυθμίσεις δανείων. Με επιδότηση από το δημόσιο των δόσεων αποπληρωμής για αποδεδειγμένα αδύναμους δανειολήπτες. Με προστασία της αγροτικής γης. Η αποδοχή της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από όλα τα κόμματα συνιστά πράξη ευθύνης απέναντι στους πολίτες».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Η απαράδεκτη απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία “λύνονται τα χέρια” των funds και των εταιριών διαχείρισης δανείων για τη διενέργεια μαζικών πλειστηριασμών, ανοίγει έναν νέο, πιο άγριο γύρο επέλασης στη λαϊκή κατοικία. Η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, γιατί στηρίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στον νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά των fundς και σε συνέχεια στον πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης της ΝΔ. Τώρα, χωρίς καθυστέρηση να δυναμώσει η πάλη του λαού ενάντια στους πλειστηριασμούς, που βγάζουν στο σφυρί τα λαϊκά σπίτια, για να προστατευτεί η λαϊκή περιουσία από τα αρπακτικά των funds, για να διαγραφούν τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών».

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει: «Με μία θλιβερή πλειοψηφία (56-9) η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, η οποία μάλιστα ορίστηκε σε χρόνο - ρεκόρ, τάχθηκε υπέρ των funds. Χρησιμοποιώντας βέβαια τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣυΡιζΑ, προκειμένου να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων. Με αυτή την απόφαση ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για εκατοντάδες χιλιάδες κατασχέσεις σπιτιών Ελλήνων πολιτών από funds «αγνώστου διαμονής και μίας λίρας». Προκαλεί θλίψη ότι στον Άρειο Πάγο βρέθηκαν μόλις 9 ανώτατοι δικαστικοί επιπέδου Τερτσέτη και Πολυζωίδη. Η Ελληνική Λύση δεσμεύεται ότι θα ανατρέψει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας από Funds, όταν ο Ελληνικός λαός την εμπιστευθεί. Όσοι νομίζουν ότι θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων, να είναι βέβαιοι ότι θα έρθει η στιγμή που θα χάσουν τα λεφτά τους και θα βρεθούν κατηγορούμενοι».

«Η δικαιοσύνη και το δίκαιο είναι αλλονών αγαθό: Είναι εκείνο που συμφέρει τον ισχυρότερο και τον εξουσιαστή, ενώ γι’ αυτόν ο οποίος συμμορφώνεται στις εντολές και υποτάσσεται είναι ζημιά - και η αδικία το αντίθετο· και κυβερνάει ο αφέντης τα κορόιδα κι όσους πάνε με το δίκαιο, κι αυτοί, υποτελείς, κάνουν ό,τι συμφέρει εκείνον, μια και είναι ο πιο δυνατός», Θρασύμαχος ο Χαλκηδόνιος (Πολιτεία Πλάτωνος), αναφέρει εισαγωγικά σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25 και συνεχίζει: «Η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά για την δυνατότητα πλειστηριασμών και πράξεων εκτέλεσης γενικά από αρπακτικά ταμεία είναι κατάπτυστη, όχι τόσο κατάπτυστη όμως, όσο οι πολιτικές της σημερινή Κυβέρνησης της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, αλλά και των μνημονιακών προκατόχων της, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια. Η Δικαιοσύνη είναι σαφές πως δεν είναι απλά τυφλή, αλλά ταξική, το ζήτημα όμως είναι το πολιτικό σύστημα που δημιουργεί αυτό το απάνθρωπο πλαίσιο για τους πολίτες και την κοινωνία εντός της μνημονιακής διαδικασίας που τάχα μου δήθεν τελείωσε. Έτσι βγήκαμε από τα μνημόνια; Με πλειστηριασμούς και εξώσεις στα σπίτια και τα μαγαζιά του κόσμου; Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ΜέΡΑ25 που από την πρώτη στιγμή έχει θέσει μετ' επιτάσεως το ζήτημα των κόκκινων δανείων και έχει προτείνει συγκεκριμένες λύσεις με τον "Οδυσσέα" απέναντι στον "Ηρακλή" της Κυβέρνησης και του μνημονιακού τόξου. Διότι δεν υπάρχει δικαστική οδός για να προστατευτούν πραγματικά οι πολίτες όπως φαίνεται από αυτή την λεηλασία. Υπάρχει πολιτικός δρόμος, όπου η κοινωνία και τα κινήματα μπορούν και πρέπει να επιβάλουν την αλλαγή αυτών των απάνθρωπων πολιτικών, τις οποίες δυστυχώς πέρα από τα μνημονιακά κόμματα (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ) υπηρετεί και η Δικαιοσύνη».

Η απάντηση του ΥΠΟΙΚ στα κόμμα της αντιπολίτευσης

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά στις σημερινές ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης για το θέμα των πλειστηριασμών. Συγκεκριμένα, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει:



«Με σημερινές ανακοινώσεις τους, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης σπεύδουν να τοποθετηθούν επί της απόφασης που, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, έλαβε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σχετικά με τη δυνατότητα των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers) να εκκινούν διαδικασίες πλειστηριασμού για δάνεια τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από τράπεζες.

Απόφαση η οποία, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ελήφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο με ευρύτατη πλειοψηφία. Απόφαση η οποία, όπως προκύπτει από τον Τύπο, δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώνει όσα προβλέπει η νομοθεσία που ψηφίστηκε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Ν.4354/2015) σχετικά με τη νομιμοποίηση των εταιριών servicers να διενεργούν δικαστικές και εξώδικες ενέργειες επί των απαιτήσεων που τους μεταβιβάστηκαν, συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας πλειστηριασμού.

Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία:

νομοθέτησε την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών τον Μάιο του 2017,

έφερε τροπολογία για αυτεπάγγελτη δίωξη και αυτόφωρη διαδικασία για όσους εμποδίζουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς τον Δεκέμβριο του 2017,

κατήργησε – οριζόντια – την προστασία της 1 ης κατοικίας τον Φεβρουάριο του 2019,

κατοικίας τον Φεβρουάριο του 2019, νομοθέτησε ένα αναποτελεσματικό πρόγραμμα παροχής κρατικής επιδότησης για την προστασία της 1 ης κατοικίας, χωρίς να έχει υποβληθεί καμία αίτηση,

κατοικίας, χωρίς να έχει υποβληθεί καμία αίτηση, παρέδωσε στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το ιδιωτικό χρέος σε ύψος που υπερέβαινε τα 238 δισ. ευρώ,

παρέδωσε στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα «κόκκινα» δάνεια στο επίπεδο του Δεκεμβρίου του 2014, δηλαδή περίπου στο 43,5% του συνόλου των δανείων,

μεταβίβασε τα δάνεια των τραπεζών στα funds.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έχει δημοσιευθεί και κανείς δεν γνωρίζει το νομικό σκεπτικό της. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει με αίσθημα ευθύνης, ορθολογισμού και κοινωνικής ευαισθησίας το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Υλοποιεί στοχευόμενες πρωτοβουλίες και αποτελεσματικές δράσεις ως προς το ζήτημα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και τους περιορισμούς των οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινοτικού δικαίου.

Πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως είναι η υλοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν.4738/2020), μέσω του οποίου περισσότεροι από 3.320 οφειλέτες έχουν ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και προς χρηματοδοτικούς φορείς, συνολικού ύψους 1,08 δισ. ευρώ, καθιστώντας το συγκεκριμένο εργαλείο το πιο επιτυχημένο των τελευταίων 12 ετών για την αντιμετώπιση του ζητήματος, μεταξύ αυτών που θέσπισαν διαδοχικές κυβερνήσεις. Συγκριτικά, στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μόλις 2.200 οφειλέτες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών.

Παράλληλα, τράπεζες και διαχειριστές απαιτήσεων έχουν πραγματοποιήσει διμερείς ρυθμίσεις συνολικού ύψους 27 δισ. ευρώ για μη-εξυπηρετούμενα δάνεια πάνω από 590.000 δανειοληπτών. Συνεπώς, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση χειρίζεται με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα τα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία μας. Δεν καταφεύγει σε ανεδαφικές και ουτοπικές εξαγγελίες που ουδεμία λύση προσφέρουν στο κρίσιμο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.»

Αχτσιόγλου: Η ανακοίνωση Σταϊκούρα επιβεβαιώνει ότι η ΝΔ δεν θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία

Απάντηση στην ανακοίνωση που εξέδωσε του Υπουργείο Οικονομικών δίνει με δήλωσή της η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Έφη Αχτσιόγλου. Συγκεκριμένα, η κ. Αχτσιόγλου αναφέρει:

«Διαβάζοντας την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών είναι προφανές ότι πρέπει να μπει μία σειρά στη σκέψη του κ. Σταϊκούρα και ο ίδιος να βρει το θάρρος να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα.

Θα συμβάλλουμε, όσο μπορούμε, σε αυτό:

Η ΝΔ με τον πτωχευτικό της νόμο κατάργησε κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας, ακόμα και των πιο ευάλωτων δανειοληπτών. H ΝΔ συνέδεσε τον “Ηρακλή”, με τον οποίο γίνονται οι μεταβιβάσεις των δανείων από τράπεζες σε funds, με τον νόμο 3156/2003 περί τιτλοποιήσεων, που προβλέπει ότι τα funds δεν φορολογούνται και δεν υποχρεώνονται σε καμία πρόταση ρύθμισης στους δανειολήπτες. Επί αυτού του πλαισίου που δημιούργησε η ΝΔ με τη σύνδεση “Ηρακλή” – νόμου 3156/2003, έκρινε χθες ο Άρειος Πάγος. Η σύνδεση του “Ηρακλή” με τον νόμο του 2003 όχι μόνο οδηγεί σε γενικευμένους πλειστηριασμούς, και πρώτης κατοικίας, αλλά στερεί περί τα 50 δισ. φορολογικά έσοδα από το ελληνικό Δημόσιο. Ο ν. 4354/2015 για πωλήσεις δανείων που επικαλείται ο κ. Σταϊκούρας σε μια απρόσφορη απόπειρα αντιπερισπασμού,

α) δεν αφορά πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, καθώς καθ’ όλη τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της,

β) προβλέπει φορολόγηση των ενεργειών των funds και υποχρέωσή τους για πρόταση ρύθμισης προς τους οφειλέτες.

Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί στην ελληνική κοινωνία. Το κρισιμότερο: η δήλωση του κ. Σταϊκούρα επιβεβαιώνει πως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αναλάβει καμία πρωτοβουλία για την προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων από τους πλειστηριασμούς».

